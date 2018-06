Niemegk/Reetz

Die Männer und Frauen der Freiwilligen Feuerwehr Marzehns haben sich den prestigeträchtigen Titel im Löschangriff beim Ausscheid des Amtes Niemegk gesichert. Nach 30,75 Sekunden hatten die Herren das Ziel markiert und die Mannschaften aus Lühnsdorf-Buchholz sowie Garrey-Zixdorf um jeweils knapp drei Sekunden distanziert. Den Frauen reichten 40,21 Sekunden zum Sieg.

Am Rande des Niemegker Stadtfestes gingen die Wettbewerbe am vorigen Wochenende im Waldstadion über die Bühne. Gleichwohl machten Bürgermeister Hans-Joachim Linthe, Amtsdirektor Thomas Hemmering und Amtsausschussvorsitzende Karin Commichau sowie Kreisjugendwart Axel Thiemann und der amtierende Kreisbrandmeister Jens Heinze den Blauröcken die Aufwartung.

Respekt vom Amtsbrandmeister

„Ungeachtet dessen, dass die Kameraden zuletzt sehr häufig gefragt waren, haben sich viele von ihnen außerdem noch feuerwehrsportlich sehr ins Zeug gelegt“, zollte Amtswehrführer Tino Bastian den Kameraden im MAZ-Gespräch seinen Respekt. So ging ausgerechnet der Sieg bei der Grundübung unter Wettkampfbedingungen nach Garrey-Zixdorf. Die Löschgruppe hätte zuletzt mehrfach wegen der Brände in der Agrargenossenschaft „Flämingland“ andere Prioritäten zu setzen. Doch ist es jener Leistungsvergleich, der den realen Herausforderungen am nächsten kommt. Handicap: Es braucht mindestens neun Leute für eine Mannschaft. Dennoch gab es immerhin fünf Konkurrenten.

„Für den Nachwuchs sind die sportlichen Wettbewerbe die besonderen Höhepunkte“, erklärt Tino Bastian. Hier holten sich Lühnsdorf/Buchholz (37,09 Sekunden) vor Niemegk (37,33 Sekunden) bei den Jungen sowie Mörz/Locktow/Ziezow (45,78 Sekunden) den Sieg. Die Drei-Dörfer-Kombination aus dem Planetal gewann auch das Kräftemessen in der Gruppenstafette der Jungen und Mädchen.

Die Besten der lokalen Wettbewerbe qualifizieren sich obendrein für den Kreisfeuerwehrtag. Er soll im September in Görzke stattfinden.

Reetzer Nachwuchs erfolgreich

Die jugendlichen Teilnehmer aus der Gemeinde Wiesenburg/Mark sind im Rahmen des Flämingpokallaufes in Reetz ermittelt worden. Allen voran im Wortsinne die Einheimischen, was Ortswehrführer Steffen Teuber mit Stolz erfüllt hat. Immerhin holten die Jungen im großen 12er-Starterfeld bei der Gruppenstafette den zweiten Platz hinter Hohenbrück/Neu Schadow. Die Spreewälder Jungen wiederum sicherten sich die Trophäen in allen Wettbewerben, in denen sie antraten.

Der Andrang bei der Traditionsveranstaltung, die immerhin schon ihre 37. Auflage erlebt hat, war recht unterschiedlich verteilt. Nach wie vor ist der Clou, dass der Löschangriff zweimal ausgeschrieben ist – einmal nach TGL (DDR-Norm) und einmal nach aktueller DIN, was jeweils unterschiedlichen Pumpeneinsatz bedeutet. Garitz-Bornum (TGL: 23,09 Sekunden) und Schmilkendorf (DIIN: 22,97 Sekunden) entführten die Trophäen jeweils nach Sachsen-Anhalt. Immerhin die Frauen aus Reetz holten, wenn auch konkurrenzlos, die Pokale.

Von René Gaffron