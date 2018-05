Zixdorf

Voraussichtlich noch bis zum späten Sonnabend Nachmittag wird die Bekämpfung eines Strohmietenbrandes am Ortsrand von Zixdorf dauern. Er hält die Freiwilligen Feuerwehrleute aus dem Amt Niemegk, den Städten Bad Belzig und Treuenbrietzen, der Gemeinde Wiesenburg/Mark sowie dem Nachbarort Boßdorf (Sachsen-Anhalt) seit Freitagabend in Atem. Bislang waren schon etwa 160 Kameraden aus dem Hohen Fläming vor Ort.

Gegen 21.15 Uhr ist der Brand auf dem Gelände der Agrargenossenschaft Flämingland sowohl von einer Anwohnerin als auch den drei Mitarbeitern, die auf dem Gelände waren, bemerkt worden. Sie schlugen sofort Alarm.

Kühe zum Glück nicht in Gefahr

Glück im Unglück: Die erste Meldung, dass sogar der Kuhstall brennt, hat sich nicht bewahrheitet. Weder für Personen noch für die 350 Tiere bestand Gefahr. Doch standen die auf einer 60 x 20 Meter großen Fläche sechs Meter hoch unter freiem Himmel gestapelten Strohballen laut Augenzeugen gleich lichterloh in Flammen.

Die brennenden Strohballen wurden zum Löschen auf dem Areal verteilt.. Quelle: René Gaffron

„In der Nacht wurde deshalb das Augenmerk zunächst darauf gelegt, das Stroh an der Stelle kontrolliert abbrennen zu lassen und die Ausdehnung zu verhindern“, berichtet der Tobias Grabo. „Ab 4.30 Uhr konnte aktiv eingegriffen werden, indem die Ballen mit Radladern auseinandergezogen wurde“, so der Einsatzleiter. „Für die Menge braucht es aber Zeit“, erklärt der stellvertretende Niemegker Amtsbrandmeister.

Zu dem Zweck habe er Abschnitte gebildet, für das Löschen des ursächlichen Brandortes und für das ausgebreitete Material. Indes muss das Wasser mangels Reserven vor Ort im Pendelverkehr aus Brunnen in Neuendorf (bei Rädigke) und Wüstemark beschafft werden. Der Löschangriff erfolgt dann direkt vom Tanker via Strahlrohr.

Löschwasser kommt per Tanker aus den Nachbarorten. Quelle: René Gaffron

Vor allem für die Träger der Atemschutztechnik an vorderster Front bei der Wärme eine echte Herausforderung, wie augenscheinlich wurde. Jens Heinze als amtierender Kreisbrandmeister von Potsdam-Mittelmark und Amtsdirektor Thomas Hemmerling stehen den Kameraden zur Seite.

Schaden wohl in Millionenhöhe

Den Schaden kann Klaus Grieger noch genau nicht beziffern. Allein der Verlust des Strohlagers dürfte nach Einschätzung des Geschäftsführers rund 825 000 Euro kosten. Was die Ursache angeht, so müssen die Ermittlungen abgewartet werden. Die Kriminalisten wollen das Gelände am Sonntag in Augenschein nehmen. „Brandstiftung ist wahrscheinlich, so schnell und umfangreich wie das Feuer um sich gegriffen hat“, glaubt der Landwirt.

Klaus Grieger, Geschäftsführer der Agrargenossenschaft Flämingland ist in Sorge. Quelle: René Gaffron

Brände nach Blitzschlag 2011 oder bei heiß gelaufenen Erntemaschinen sind ihm durchaus in Erinnerung.

Indes war die Milchviehanlage in den vergangenen sechs Wochen schon Ziel von rätselhaften Übergriffen. Zweimal waren die Rinder freigelassen worden.

Von René Gaffron