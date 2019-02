Niemegk

Das Neue Volkstheater Niemegk empfängt Gäste auf seiner Bühne. Im Kulturhaus gibt es am Freitagabend ein Gastspiel der Uckermärkischen Bühnen Schwedt zu erleben. Auf dem Programm steht die Komödie „Ganz Kerle“.

Travestie-Show der Paketboten

Weihnachten könnte so schön sein: Doch beim alljährlichen Wichteln kommt den Paketzustellern Sam, Paul, George und Manuel zu Ohren, dass die Tochter ihres grummeligen Chefs Frank kurz vor der völligen Erblindung steht. Die Männer haben das Mädchen in guter Erinnerung und beschließen, für die rettende Operation Geld zu sammeln – stolze 20.000 Dollar müssen sie aufbringen. Aber wie sollen sie nur an so viel Geld kommen? Die Lösung: Eine Travestie-Show mit den Paketboten als Hauptdarstellerinnen.

Eigenen Probleme zu überwinden

So hält die schillernde Welt der Travestie Einzug in den drögen Arbeitsalltag der vier Männer, schweißt sie zusammen und hilft ihnen, ihre eigenen Probleme zu überwinden. Das Stück „Ganze Kerle“ wartet auf mit Witz, Charme und nackten Männerbeinen in mörderischen High Heels. „Ein großer Spaß für Männer, Frauen und alle dazwischen“, versprechen die Akteure der Uckermärkischen Bühnen.

Termin: Aufführung „Ganze Kerle“, Freitag, 20 Uhr, im Kulturhaus Niemegk.

Von MAZ