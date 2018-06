Niemegk

Das Freibad in Niemegk steht vor einer ungewissen Zukunft. Der aktuelle Pächter, Lego-Modellbauer René Hoffmeister, hat auf MAZ-Nachfrage bestätigt, dass er den zum Jahresende auslaufenden Vertrag nicht verlängern will. „Das hat gesundheitliche Gründe“, sagt er. Im jüngsten Sozialausschuss sowie in der Stadtverordnetenversammlung ist daher nun nach einer Alternative gesucht worden, wie das Bad weiterbetrieben werden kann.

„Es ist mir ein großes Anliegen, dass das Bad auch im nächsten Jahr wieder geöffnet wird“, sagt Ines Maager (parteilos). Sie hat vorgeschlagen, zu diesem Zweck einen Freibad-Verein zu gründen. „Die Johanniter würden auch weiterhin Bademeister und Rettungsschwimmer stellen und die Firma Boss, welche die Schulküche betreibt, hat Interesse bekundet, einen Kioskverkauf zu organisieren.“ Die Leiterin der Johanniter-Kindertagesstätte „Spatzennest" betont, dass das Freibad eine wichtige Begegnungsstätte sei.

Einige sehen die Stadt in der Pflicht

Darüber, dass das Schwimmbad auch nach der laufenden Saison weiter betrieben werden soll, sind sich die Stadtverordneten einig. Die Suche nach einer geeigneten Lösung für dieses Vorhaben hat jedoch für eine Diskussion gesorgt.

Eberhard Pulz (SPD) hat den Vorschlag von Ines Maager kritisiert. Er sieht die Stadt in der Pflicht. „Das ist eine kommunale Sache, die keinen Verein etwas angeht.“ Gleichwohl es in der Umgebung schon solche Lösungen gibt. Einige Abgeordnete sehen zudem die Gefahr, „dass es wieder an denen hängen bleibt, die sich immer reinhängen.“ Konstantin Schumann (Zukunft Niemegk) konkretisiert: „Es muss jeden Tag jemand da sein – von morgens bis abends. Dafür braucht man Zeit. Man wird nur wenige finden, die dazu wirklich bereit sind.“

Bad soll Projekt von Bürgern für Bürger bleiben

Niemegks Bürgermeister, Hans-Joachim Linthe (SPD), fordert, nicht zu viel vom Amt oder der Stadt zu erwarten. Um das Freibad zu erhalten, seien alle Kräfte gefragt. Auch Amtsdirektor Thomas Hemmerling hat sich gegen die Kommune als Betreiberin ausgesprochen – vor allem aus Kostengründen. Denn würde sie die Aufgabe wieder übernehmen, geschehe das nach den Regeln des öffentlichen Dienstes, was entsprechend teuerer wäre.

„Ich finde es besser, wenn das Freibad ein Projekt von Bürgern für Bürger bleibt“, sagt Thomas Hemmerling. Am Engagement der Stadt für das Bad würde sich ja nichts ändern – es wird auch jetzt aus dem Stadthaushalt heraus gestützt. „Für mich liegen die Vorteile eines Vereins klar auf der Hand, aber wir sollten trotzdem schauen, welche alternativen Rechtsformen es gibt“, so der Verwaltungschef.

Hemmerling hofft auf Lösung im Herbst

Die Stadtväter wollen sich nun außerhalb der Sitzungen der Stadtverordneten zu dem Thema beraten. „Ich schaue nach Terminen für diese Workshops und hoffe, dass wir spätestens im Herbst Lösungen gefunden haben“, schließt Hemmerling.

Erst vor kurzem sei im Freibad die Rutsche installiert worden, für die seit vier Jahren Geld gesammelt worden war, berichtet René Hoffmeister. Im Sommer 2014 hatte er erstmals die Freizeitstätte gepachtet. „Für die Zukunft wünsche ich mir natürlich, dass sich ein Nachfolger findet, der das Bad ab dem kommenden Jahr weiter betreibt – aber da bin ich optimistisch.“

Von Josephine Mühln