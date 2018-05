Niemegk Zixdorf - Wieder Großbrand im Hohen Fläming Erneut sind eine Vielzahl von Einsatzkräften in Zixdorf (Potsdam-Mittelmark) gefordert. Wieder brennt ein Strohlager. Über 100 Kräfte von Feuerwehr und THW sind seit der Nacht im Einsatz.

In der Nacht zum 14. Mai ist ein Feuer in einem Strohlager in Zixdorf ausgebrochen. Quelle: Freiwillige Feuerwehr Niemegk