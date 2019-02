Saarmund

Die Deutsche Bahn will die alte Eisenbahnbrücke an der Landesstraße 78 in Saarmund durch einen Neubau ersetzen. Geplant ist, mit den Bauarbeiten Anfang März zu beginnen, sagte eine Bahnsprecherin auf Anfrage. Als konkreten Termin nannte sie die zehnte Kalenderwoche – „voraussichtlich am 5. März“. Die Deutsche Bahn rechnet mit einer Bauzeit bis in den Oktober hinein. Die L 78 zwischen Bergholz-Rehbrücke und Saarmund wird während der Arbeiten zum Nadelöhr. Autofahrer müssen dort ab März mit erheblichen Verkehrseinschränkungen rechnen.

Vorgesehen ist, auf der L 78 in der Potsdamer Straße in Saarmund im Baustellenbereich den Verkehr von März bis etwa Mitte Juli einspurig durch die Brückenbaustelle zu führen. Geregelt wird das mit einer Ampel. Im Sommer soll ab Mitte Juli die Brückendurchfahrt für sieben Wochen voll gesperrt werden. Anschließend wird für etwa vier Wochen wieder eine Spur geöffnet, um dann das neue Brückenbauwerk fertigzustellen. „Umleitungen werden entsprechend ausgeschildert“, sagte die Bahnsprecherin. Vor allem für die Gemeinde Nuthetal und die Menschen, die dort leben, wird der Brückenneubau erhebliche Auswirkungen haben. Es kann passieren, „dass wir die Ausrücke-Ordnung der Feuerwehren ändern müssen“, sagte Bau- und Ordnungsamtsleiter Rainer vom Lehn. „Wir denken über Lösungen nach, wie wir die Zeit der Komplettsperrung überbrücken können“, sagte er und fügte hinzu: „Wir haben bisher aber noch keine Kenntnis davon, wann genau der Baustart erfolgen soll.“

Für die Feuerwehren wird es schwierig

Für die Feuerwehren wird es schwierig, weil die L 78 die Hauptverbindungsstraße in der Gemeinde Nuthetal ist. Sie verknüpft den größten Ortsteil Bergholz-Rehbrücke mit Saarmund und mit den anderen vier kleineren Ortsteilen der Kommune. „Der größte Teil der Feuerwehreinsätze sind in Bergholz-Rehbrücke und auf der Autobahn“, sagte Nuthetals Gemeindewehrführer Mathias Heide. Bergholz-Rehbrücke und die Autobahn (A 115) befinden sich vor der Baustelle, die Ortsteile Saarmund, Nudow, Fahlhorst, Philippsthal und Tremsdorf bei dieser Blickrichtung dahinter. „Die schnelle Verbindung geht verloren“, sagte Heide. Bei einer Vollsperrung von Nuthetals Haupttrasse „müssen wir gucken, ob es zeitlich ausreicht, die Ausweichroute über die Autobahn und die L 79 zu nehmen oder ob wir mit Nachbargemeinden zeitlich befristet eine Hilfsvereinbarung eingehen“, so der Gemeindewehrführer. „Solange wir noch keine Details kennen, können wir das noch nicht sagen. Wir haben das Problem aber auf dem Schirm. Es wird auf jeden Fall eine Herausforderung“, sagte Heide.

Lastwagen hatten Brücken beschädigt

Die beiden Eisenbahnüberführungen am Ortseingang von Saarmund waren 2016 durch Lastwagen beschädigt worden, deren Fahrer die Durchfahrtshöhe nicht beachtet hatten. Der Hauptgrund für den Neubau ist aber ein anderer. „Die Eisenbahnüberführung wird aufgrund des Alters und der technischen Nutzungsdauer erneuert, die Beschädigungen der letzten Jahre haben aber dazu beigetragen“, sagte eine Bahnsprecherin. Erneuert wird jetzt die Brücke, für die nach den LKW-Unfällen keine Behelfsbrücken gebaut wurden. Bei Blickrichtung aus Bergholz-Rehbrücke ist es also die hintere Bahnbrücke, die nun durch einen Neubau ersetzt wird. Zu den Kosten gab die Bahn keine Auskunft. „Aufgrund der derzeit schwierigen Marktlage machen wir bei laufenden Projekten dazu keine Angaben.“

Von Jens Steglich