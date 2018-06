Nuthetal

Angefangen hat alles mit Händel – mit Georg Friedrich Händel, den genialen Komponisten des Barock. Zum 250. Todestag des Musikers, der 42 Opern und den weltbekannten Chor „Halleluja“ hinterließ, hoben im Jahr 2009 drei Nuthetaler die neue Singebewegung der noch jungen Gemeinde aus der Taufe. Rotraud Rothe, Wolfgang Freytag und Werner Wienert organisierten die 1. Soiree zu Ehren Händels und ahnten damals wahrscheinlich nicht, dass daraus ein wunderbarer Brauch entstehen würde. Einmal im Jahr bestreiten seither in Nuthetal Jung und Alt, Laien- und Berufskünstler gemeinsam einen besonderen muskalischen Abend in der Bergholzer Dorfkirche. Es gibt jedes Jahr ein neues Thema, nach Händel folgten Abende etwa zum 200. Geburtstag von Schumann oder gleich die bunte Mischung von Bach bis zu den Beatles.

Drei kleine Mädels und 20 große Bauarbeiter singen gemeinsam

Das Jubiläumskonzert zur 10. Soiree am Samstagabend ab 17 Uhr in der Bergholzer Dorfkirche ist der Liebe in all ihren Facetten gewidmet. Das Motto – „Das Lieben bringt groß Freud...“ – ist einem Volkslied entnommen, das am Samstag in besonderer Zusammensetzung angestimmt wird. „Drei kleine Mädels und 20 große Bauarbeiter werden es gemeinsam singen“, kündigt Kurt Baller an, der selbst Teil der Gesangsgemeinschaft ist, die sich die „singenden Bauarbeiter des Mehrgenerationenhauses“ nennt. Das sind 20 grauhaarige Männer, die sich um Nuthetals Singebewegung und das Mehrgenerationenhaus verdient gemacht haben. Erst traten sie als Bauarbeiter an, um die Alte Schule in Bergholz zu sanieren und in ein Generationenhaus zu verwandeln, dann fingen sie auch noch an zu singen. Inzwischen sind sie gern gesehene musikalische Gäste bei Festen und Neujahrsempfängen und gehören zum Stammpersonal bei der Austragung der Soiree, die passend zur Altersstruktur vom Verein des Mehrgenerationenhauses veranstaltet wird. Die Sänger und Interpreten des Musikabends sind zwischen sieben und 80 Jahren alt.

Die musikalische Vereinigung von Jung und Alt, zwischen den drei Mädchen Noa Lopez Alvarez, Jana und Sophia Beeskow und den singenden Bauarbeitern hatte ein Vorspiel beim Oldie-Treff im Generationenhaus. Die Saarmunderin Theres Nägler hatte gefragt, ob sie ihre Enkelinnen zum Oldie-Treff mitbringen könne. Sie durfte. „Wir haben dann zusammen Kinderlieder gesungen“, erzählt Baller, der auch beim Oldie-Treff zur Gitarre greift. „Dann kam der Gedanke auf: Mensch, die Mädels sollten wir zur nächsten Soiree einladen.“

„Je t’aime“ wird vorsichtshalber in Instrumentalversion aufgeführt

Wer in den vergangenen Wochen am Mehrgenerationenhaus vorbeigelaufen ist, konnte die bunte Gesangsgemeinschaft durch die offenen Fenster hören. Im Haus wurde fleißig geübt für den Samstagabend, bei dem mehr als 30 Sänger und Interpreten Kinder- und Volkslieder, Pop, Rock, Klassik zum ewigen Thema Liebe darbieten – Songs purer Lebensfreude und voller Melancholie. Wobei in Nuthetal immer gilt: mitsingen erwünscht. Der französische Liebessong Je t’aime, den im Original Serge Gainsbourg und Jane Birkin ins Mikro stöhnten, wird vorsichtshalber als Instrumentalversion aufgeführt. Das erste Mal bei einem Konzert ist das Lied „Ein Augenblick nur“ zu hören. Geschrieben hat es der Nuthetaler Rolf Janssen, ein gebürtiger Holländer, der auch als Dudelsackspieler bekannt ist. Zur 10. Soiree kommt er mit Gitarre und spielt und singt mit Pascal Liebe den Song, den er 2007 für eine Frau geschrieben hat, „die ich damals liebte“. „Ein Augenblick nur“ besingt den „geballten Moment von Liebe, in dem alles, wirklich alles stimmt“, so Janssen. Zur Soiree gibt es einen Höhepunkt, der vorher nie verraten wird. Nur so viel: „Die Zugabe ist immer ein Knaller!“

Zur Soiree wird auch der Lyrikpreis überreicht Die 10. Soiree beginnt am Samstagabend, dem 16. Juni, 17 Uhr, in der Bergholzer Kirche und klingt danach im Mehrgenerationenhaus aus. Im Mehrgenerationenhaus gibt es auch noch einen musikalischen Leckerbissen: „Wir konnten Kammersängerin Christine Wolff gewinnen“, sagte Manuela Hartert, Leiterin des Mehrgenerationenhauses. Ein paar wenige Karten für die 10. Soiree gibt es noch an der Abendkasse. Zur Soiree am Samstagabend wird auch ein Pokal überreicht – an den Gewinner des 6. Nuthetaler Lyrikwettbewerbs.

Von Jens Steglich