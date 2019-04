Saarmund

Im Namen der neuen Adresse ist alles gesagt: „ Bürgertreff Saarmund“. Ja, in den Räumen des früheren Cafés „Nuthella“ an der Weinbergstraße sollen sich die Bürger treffen und im besten Sinne des Wortes zueinander finden. Anfangen können sie damit gleich am Dienstag, wenn sich die Türen von Saarmunds erstem kommunalen Treffpunkt öffnen und man erfährt, was künftig dort so los sein wird. Der Verein, der den Namen der Einrichtung trägt und extra gegründet wurde, um den Bürgertreff zu betreiben, lädt zu einer ganzen Eröffnungswoche ein.

Auf eine große, laute Party für den Start in die neue Zeit haben die Vereinsmitstreiter bewusst verzichtet. Die Begegnungsstätte befindet sich schließlich in einem Wohngebiet. „Wir wollen die Nachbarn nicht stören. Wir sind die Leisen im Ort und wollen Saarmund mit Angeboten bereichern“, sagt Janette Schwericke, Öffentlichkeitsarbeiterin des Bürgertreffs. Im Grunde hat die Eröffnungswoche schon am Montag begonnen – mit einem Kennenlernabend, der den unmittelbaren Nachbarn vorbehalten war. „Wir wollen die Leute im Umfeld ja nicht verärgern, wir wollen sie mitnehmen“, sagt Vereinsvorsitzender Michael Hustig, der vorsichtshalber noch betont: Große Partys werden in Saarmund auch künftig woanders gefeiert – am Sportplatz der SG Saarmund zum Beispiel.

Blaue Stunde zum Kontakteknüpfen und Philosophieren

Die Eröffnungswoche im Bürgertreff startet offiziell am Dienstag unter anderem mit dem Puppentheaterstück „Wo sind die Ostereier?“ Janette Schwericke und Anica Killat lassen die Puppen tanzen und geben ihnen ihre Stimmen. Sie haben das schon einmal in der Kita getan und große Freude ausgelöst. Trotzdem haben sie bei einer Generalprobe noch einmal fleißig geübt. „Wir wollen ja nicht, dass die Kinder uns ausbuhen.“

Am Mittwoch lädt dann Vereinsmitglied Hans-Ulrich Panser zur ersten „Blauen Stunde“ im Bürgertreff ein, in der künftig einmal im Monat einfach miteinander geredet werden kann. Der offene Treff zum Kontakteknüpfen, Schwatzen und Philosophieren ist am Mittwoch so gelegt (16 bis 19 Uhr), dass er zeitlich in die berühmte blaue Stunde hineinfällt, die ihren Namen der besonderen Färbung des Himmels in der Zeit der Dämmerung verdankt. Kurz nach Sonnenuntergang und vor Eintritt der nächtlichen Dunkelheit zeigt sich der klare Himmel in der Regel im besonderen Blauton.

Geschichtsverein präsentiert Film zu „800 Jahre Saarmund “

Im Angebot ist diese Woche auch eine Schnupperstunde in Hatha-Yoga, der Kaffeeklatsch und ein Spielenachmittag für Groß und Klein. Und Freitagabend können sich die Saarmunder in den Sommer 2016 „zurückbeamen“, wenn der Geschichtsverein den Film „800 Jahre Saarmund“ präsentiert. Der Film zum Ortsjubiläum zeigt unvergessene Höhepunkte. Zu sehen sind etwa Ausschnitte vom Festumzug, der Moment, als die Turmuhr wieder zu schlagen begann, und der ehemalige Hausmeister der Grundschule, der bei einer historischen Modenschau ein Rokoko-Kostüm trug.

Geplant sind künftig unter anderem auch Kino- und Info-Abende zu verschiedenen Themen. Um Platz für zusätzliche Sitzreihen zu schaffen, soll der lange Tresen im Bürgertreff, der noch aus dem früheren Café „Nuthella“ stammt, um die Hälfte gekürzt werden. Eine finanzielle Starthilfe hat der Verein von der Kleinmachnower Wohnungsgesellschaft Gewog erhalten, dem Vermieter des Hauses, der 500 Euro spendete. An Spenden könne ruhig noch mehr kommen, sagt der Vereinschef. „Wir brauchen das, sonst kann man keine kostenfreie Veranstaltungen anbieten“, sagt Bürgertreff-Sprecherin Janette Schwericke, für die das neue Angebot vor allem eins bewirken soll: „Menschen zusammenbringen und das Gemeinschaftsgefühl im Ort fördern.“

Angebote zur Eröffnungswoche Die Eröffnungswoche startet heute von 9 bis 11 Uhr mit der Krabbelgruppe. Das Spielen und Singen für die Kleinsten wird vom Familienzentrum organisiert. 15.30 Uhr beginnt das Puppentheaterstück „Wo sind die Ostereier?“. Mittwoch, 16 bis 19 Uhr, steht die „blaue Stunde“ auf dem Programm. Donnerstag gibt es um 10 und 18 Uhr eine Schnupperstunde in Hatha-Yoga. Von 15 bis 17 Uhr ist Kaffeeklatsch bei Kaffee und Kuchen. Freitag, 14 bis 17 Uhr, findet der Spielenachmittag statt. Danach wird von 19 bis 21 Uhr der Film „800 Jahre Saarmund“ gezeigt. Samstag, 15 bis 18 Uhr, wird zur Osterbastelei eingeladen.

Von Jens Steglich