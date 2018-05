Nuthetal

Isabel und Luna haben eine schöne Idee. Die zehnjährigen Mädchen wollen für junge Menschen in Nuthetal eine Fahrt zur Tierrettung Potsdam organisieren. Bei dem Ausflug sollen die Kinder und Jugendlichen die Arbeit der Tierrettung kennenlernen. Danach planen sie einen Kuchenbasar. Das Geld aus dem Kuchenverkauf wollen sie der Tierrettung spenden. Dem nicht genug: Mit Unterstützung einer Hundetrainerin wollen sie mit einem Therapiehund Kunststücke einstudieren und sie auf dem Marktplatz oder bei Festen vorführen und so weiteres Geld einsammeln – für Tierfutter zum Beispiel.

Für so ein Vorhaben braucht man freilich erst einmal selbst Geld – etwa für die Tour zur Potsdamer Tierrettung, für Zutaten zum Kuchenbacken oder für die Hundetrainerin. Isabel und Luna haben sich deshalb um einen Zuschuss aus dem Nuthetaler Kinder- Jugendbudget beworben. Jetzt steht fest: Sie bekommen Geld, der Plan kann umgesetzt werden. Wie die Profis nach einer Preisverleihung sagten sie: „Danke an die Leute vom Jugendparlament, dass ihr Geld beantragt habt und an die Jury, dass unser Projekt unterstützt wird.“ Es ist eines von sechs Vorhaben, für die 2750 Euro zur Verfügung gestellt werden. Neun Projekte waren eingereicht worden.

Für welche Ideen es Geld gibt, entscheiden nicht Erwachsene, sondern eine Nachwuchsjury. Die sechs Jury-Mitglieder zwischen neun und 19 Jahren sind nicht älter als die Antragsteller. „Die Jury hat die Sache ernst genommen und nicht alles abgenickt“, sagt Nuthetals Jugendkoordinatorin Jana Köstel. In einem Fall gab es sogar eine Kampfabstimmung. Zwei Mädchen hatten Geld für ein Team-Event beantragt, das den Zusammenhalt in einer Jugendgruppe stärken sollte. Sie wollten ins Tropical Island fahren. Bei der Vorab-Beratung darüber hieß es: „Das kann man privat machen, aber nicht mit Fördergeld.“ Letztlich wurde ein Kompromiss gefunden: Der teambildende Ausflug muss auch für andere offen sein, die Tour soll ins Potsdamer „blu“ oder in ein anderes Bad in der Nähe führen und die Tourteilnehmer müssen mit 250 Euro auskommen.

Für die anderen Projekte vergab die Jury 500 Euro. Das Geld, das es Jugendlichen aus Nuthetal ermöglichen soll, eigene Ideen in die Tat umzusetzen, stellt das Deutsche Kinderhilfswerk zur Verfügung. So konnte das Nuthetaler Jugendparlament bereits 2017 erstmals ein eigenes Jugendbudget aufstellen.

Dieses Jahr vergab die Jury 500 Euro zum Beispiel für den Plan von Mika und Max, Erste-Hilfe-Kurse für Kinder anzubieten. Die Jungs haben im Bekanntenkreis einen Lehrausbilder für Rettungskräfte, der mit einem Lehrkrankenwagen kommen will. Geld erhalten außerdem Luca und Oliver. Die beiden Neunjährigen organisieren einen Eisworkshop mit einem Profi aus dem Speiseeisgewerbe. Kinder und Jugendliche können lernen, wie Eis hergestellt wird. Wenn sie wissen, wie es geht, wollen sie selbst gemachtes Eis auf Festen anbieten und die Einnahmen für Obdachlose spenden. Eine eigene Eisdiele aufzumachen, hat man den beiden Initiatoren aber erstmal ausgeredet.

Für den Jugend-Grill-Workshop mit Grill-Experten, den Mara und Vincent organisieren, erteilte die Jury eine Auflage. Es dürfen nicht nur Würste und Fleisch auf dem Rost landen, es muss auch für Vegetarier etwas dabei sein. 500 Euro gibt es zudem für die Idee, Reitausflüge für Jedermann anzubieten. Tobias und Julien wollen die Ausflüge mit Hilfe eines Reiterhofes organisieren.

In diesem Jahr gibt es eine zweite Jury-Runde im September. Von den 5000 Euro, die das Kinderhilfswerk bereitstellt, sind noch 2250 Euro für vier Projekte zu vergeben. Auch Jury-Mitglieder haben Spaß daran: Laura (17) und Julian (19) freuten sich jedenfalls nach der ersten Förderrunde, „dass wir heute so viele Kinder glücklich machen konnten“.

Von Jens Steglich