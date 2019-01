Saarmund

Als Paul Herrmann seinen Salon in Saarmund eröffnete, sahen Friseure noch ein bisschen wie Ärzte aus. Sie trugen weiße Kittel und als Handwerkszeug nutzten sie neben der Schere vor allem das Rasiermesser. Die Bartrasur gehörte zu den Hauptaufgaben, die ein Barbier zu erledigen hatte. „Nach der Rasur tupfte er das Gesicht ab und wedelte es mit dem Handtuch trocken“, erzählt Ingrid Herrmann (79). Im Salon in der Bergstraße 27 nahmen damals nur Männer Platz. 100 Jahre später sieht die Sache anders aus. Im Saamunder Friseurgeschäft, das sich inzwischen Am Markt 6 befindet, warten Kinder, Frauen und Männer auf ihren Haarschnitt und geführt wird das Geschäft von einer Frau.

Salongründer war auf Wanderschaft und ließ sich in Saarmund nieder

Ingrid Herrmann hatte in den vergangenen Wochen gleich mehrere Jubiläen zu feiern: Seit 60 Jahren arbeitet sie als Friseurin, seit 30 Jahren ist sie Chefin im Salon und im gerade begonnenen neuen Jahr steht nun das große Jubiläum an. Das Saarmunder Friseurgeschäft wird am 4. Januar 100 Jahre alt.

Es war Zufall, dass sich Salon-Gründer Paul Herrmann, der Schwiegervater der heutigen Chefin, in Saarmund niederließ. Er ging auf Wanderschaft, machte dort Rast und nahm sich schließlich mit seiner Frau ein Zimmer im Ort, um am 4. Januar 1919 seinen Herrensalon zu eröffnen. Feierabend gab es kaum: An den Wochenenden machte der Friseurmeister Hausbesuche.

Sylvia Gehrmann, Tochter der Salonchefin, schneidet vor die Jahre von Jannek (6). Hinter wird sein Vater Jens Erdmann von Ingrid Herrmann frisiert. Quelle: Jens Steglich

Kurt Herrmann, Sohn des Salongründers, „zog noch in den 80er Jahren durch die Nachbardörfer zum Haareschneiden“, erzählt Ingrid Herrmann, die 1958 mit ins Geschäft einstieg. In dem Jahr heiratete sie ihren Mann Kurt, der dann auch den Friseursalon des Vaters übernahm. Zu DDR-Zeiten war der Andrang groß, sagt sie. „30 Haarschnitte am Tag waren keine Seltenheit.“ Für Freunde von Friseurbesuchen sind es gute Zeiten: Der Kinderhaarschnitt kostet 80 Pfennig, die Herren zahlen eine Mark – mit Haarwäsche 1,35 DDR-Mark. Nur die Damen mussten schon damals mehr auf den Tisch legen: Die Dauerwelle mit Färbung kostete 15 bis 16 Mark.

Softie-Frisur war zu DDR-Zeiten beliebt

„Auch bei den Haarschnitten kommen die Moden immer wieder“, sagt die Salon-Chefin, die das Geschäft 1988 nach dem Tod ihres Mannes übernahm. Zu DDR-Zeiten war zum Beispiel die Softie-Frisur beliebt, weiß Sylvia Gehrmann, die Tochter, die schon mit 20 Jahren ihre Friseurmeister-Prüfung ablegte und in wenigen Sekunden erklären kann, was eine Softie-Frisur ist: „Der Oberkopf wird gestuft, die Nackenhaare ein bisschen länger gelassen, Franzen ins Gesicht und die Seiten nach hinten frisiert.“

Zum Friseurgeschäft gehört seit 14 Jahren auch Hündin Kessy. Quelle: Jens Steglich

Es gab damals auch Kundinnen, die wussten, was sie nicht wollen: „Bitte keine blauen Haare wie Margot.“ Bildungsministerin Margot Honecker, Ehefrau des Staatschefs, wurde im Volksmund wegen ihrer gefärbten Haare auch „Blaue Eminenz“ oder „Lila Drache“ genannt.

Haare für die Sanssouci-Pantoffeln

Zu DDR-Zeiten war das Material – Scheren und Rasierklingen – knapp, dafür landeten aber die abgeschnitten Haare nicht im Müll. „Sie waren ein wertvoller Exportartikel“, sagt Ingrid Herrmann. Die Haare der DDR-Bürger sollen als Dämmmaterial oder für die Herstellung der „Sanssouci-Latschen“ genutzt worden sein, die Museumsbesucher über die Schuhe streiften, um historische Böden zu schonen. In Zeiten, als die Beatles schon lange Haare trugen und nicht wenige im Osten ihnen nacheiferten, „wurden wir angezählt, warum wir so wenig Schnitthaare haben“, sagt die Friseurin und fügt hinzu: „Da gab es ja nichts mehr abzuschneiden.“ Echte Herausforderungen in ihrer Karriere waren Hochsteckfrisuren oder „Brautfrisuren mit sechs Meter langem Schleier“.

Salongründer Paul Herrmann mit Sohn Kurt, der das Friseurgeschäft später von seinem Vater übernahm. Quelle: Privat

Haarmoden kommen zwar regelmäßig wieder, einiges aber hat sich doch grundlegend geändert: „Die Männer sind modebewusster und achten mehr auf ihr Äußeres“, sagt die Friseurin. Und junge Leute zeigen jetzt auf ihren Smartphones, welche Frisur sie haben wollen.

Nicht geändert hat sich, dass Friseure mehr sind als Haarschneider. Sie sind auch Seelsorger und Geheimnisträger, die Geschichten erzählt bekommen, von denen manchmal der Ehemann der Kundin nichts weiß. Der Friseursalon des Vertrauens ist ein Ort, an dem Emotionen gezeigt werden: „Manchmal rollen auch bei Männern Tränen, wenn etwa der Lieblingshund gestorben ist.“ Ingrid Herrmann mag ihren Beruf und die Aufgabe, Menschen schöner zu machen, auch wenn das Geschäft harte Seiten hat. Sie kann sich noch genau erinnern, wie sie mit ihrem Mann nach mühseligem Umbau 1969 den Damen- und Herrensalon am Markt 6 eröffnete. „Eine Sage lautet: Betritt ein Kind zuerst den Laden, gelingt es“, sagt sie und erzählt: „Wir warteten damals gespannt auf den ersten Kunden.“ Und wer kam herein? „Sonja, ein kleines Mädchen.“

Jubiläum wird am Samstag gefeiert Der Salon Herrmann wird am 4. Januar 100 Jahre alt. Gefeiert wird mit Kunden am Samstag, dem 5. Januar. Los geht die Feier zehn Uhr. Eröffnet wurde er als Herrensalon, der Damensalon kam 1955 hinzu. Seit 1. Februar 1969 ist das Geschäft Am Markt 6 zu finden. Sylvia Gehrmann, Tochter der Salonchefin, hatte in Potsdam einen Friseurladen. Der Mietvertrag wurde gekündigt, weil unbedingt eine Arztpraxis einziehen sollte. Seither arbeitet sie als dritte Generation im Saarmunder Familiensalon mit.

Von Jens Steglich