Nuthetal

Im Kampf gegen Pferdemist auf Geh- und Wanderwegen gibt es eine neue Initiative in der Gemeinde Nuthetal. Reiter sollen mit Schippe und Handbesen ausgestattet werden, mit denen sie die Exkremente der Pferde von den Wegen beseitigen können. Katrin Krumrey, die für die SPD in der Gemeindevertretung sitzt, und Nuthetals CDU-Vorsitzender Andreas Fröhlich starteten jetzt eine entsprechende Aktion und überreichten vier Schaufeln und Handbesen an die Betreiber von „Hannas Reiterhof“ in Bergholz-Rehbrücke. „Die Übergabe wurde mit der Bitte verbunden, dass damit zukünftig bei Ausritten der Pferdemist direkt von den Wegen entfernt wird“, sagte Fröhlich.

Die Reiterhof-Inhaber Hanna und Thilo Ladeburg haben sich offen für die Initiative gezeigt und wollen die Reiter als erster Hof mit entsprechendem Handwerkszeug ausreiten lassen, so Krumrey. Wenn die Reiter dem „Mist“ sofort zu Leibe rücken und ihn aus den Laufbereichen entfernen, wäre gleichzeitig viel Unmut beseitigt, sagte sie. In Nuthetal gibt es mehr als ein Dutzend Reiterhöfe. Die Hinterlassenschaften der Pferde auf Wegen sorgten wiederholt für Ärger.

Eine halbjährige Probephase soll klären, ob es praktikabel ist

„Eine halbjährige Probephase soll klären, ob dies eine praktikable Lösung ist und so das manchmal angespannte Verhältnis zwischen Läufern, Wanderern, Radfahrern und Reitern befriedet werden kann“, sagte Krumrey. Im Erfolgsfall sollen weitere Reiterhöfe zum Mitmachen gewonnen werden.

Der Schäferhof in der Schlüterstraße setzt unabhängig davon Handkarren ein, um nach dem Ausritt Pferdekot von Fußwegen und Straßen zu beseitigen. Der Reiterbetrieb will außerdem so etwas wie eine Reinigungsstation an einer anderen Stelle in der Schlüterstraße einrichten, in der Schaufel und Besen für Reiter bereitliegen.

Im Fall von „Hannas Reiterhof“ soll der Reitlehrer Schippe und Handbesen mitführen, um den Pferdemist einzusammeln oder ihn beiseite zu räumen, wenn er auf Wald- oder Feldwegen gelandet ist. Künftig sollen Reiterhöfe mit kleineren Plastikschaufeln mit integriertem Besen ausgestattet werden, die jeder Reiter am Sattel mitführen kann, ohne dass es beim Reiten stört, sagte Fröhlich: „Wir halten das für praktikabler, als über Nummernschilder für Pferde die Reiter oder Halter der Tiere zu ermitteln.“ Er sieht eine grundsätzliche Bereitschaft der Höfe, einen Beitrag zur Beseitigung von Pferdemist zu leisten.

Nuthetal hatte 2017 Kennzeichnung von Pferden eingeführt

Die Gemeinde Nuthetal hatte 2017 auf freiwilliger Basis eine Kennzeichnung von Pferden eingeführt, um Reitsündern auf die Schliche zu kommen. Hintergrund des Vorstoßes: Bislang war es kaum möglich, Übeltäter aufzuspüren, die auf Gehwegen geritten sind oder Pferdeäpfel nach dem Ausritt auf dem Fußweg liegen ließen. Laut Bau- und Ordnungsamtsleiter Rainer vom Lehn hatte sich nur ein Reiterhof nicht an der freiwilligen Kennzeichnung der Pferde beteiligt. Seit der Einführung und der Debatte darüber sind nach Angaben vom Lehns keine Beschwerden über Reiter mehr eingegangen. „Es scheint zur Disziplinierung beigetragen zu haben“, sagte er.

Von Jens Steglich