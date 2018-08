Nuthetal

Im Streit um den Abriss der Nuthe-Brücke zwischen Tremsdorf und Gröben liegt jetzt ein Kompromissvorschlag auf dem Tisch, der das Zeug hat, den Konflikt endgültig zu lösen. Er sieht vor, dass die Gemeinde Nuthetal die Brücke über die Nuthe und den Gröbener Damm zwischen dem Abzweig Schiaß und der Kreisgrenze nach Teltow-Fläming vom Land übernimmt. Das Land finanziert den Abriss der maroden Brücke und den Bau des neuen Überwegs, der für Fußgänger und Radfahrer gedacht ist und dennoch so breit sein soll, dass die Feuerwehr ihn passieren kann.

Der Abriss kostet etwa 100 000 Euro, 360 000 Euro werden für die neue Brücke benötigt. Das Geld will das Land aufbringen. Zugleich zahlt es an die Gemeinde eine Ablöse von 85 000 Euro für die Übernahme des Gröbener Damms. Die holprige Straße L 771 gehört noch dem Land, hat aber ihre Funktion verloren, weil die Brücke „wegen markanter Schäden“ seit 2016 komplett für den Autoverkehr gesperrt wurde. Das Land wollte ursprünglich mit dem Verweis auf den geringen Fahrzeugverkehr die Verbindung zwischen Gröben und Tremsdorf loswerden und die Brücke ersatzlos abreißen. Dagegen hatte sich in den betroffenen Orten und deren Gemeinden massiver Widerstand formiert. Auch Akteure etwa des Naturparks Nuthe-Nieplitz stiegen mit auf die Barrikaden gegen die Abrisspläne.

Straße soll zu Feldweg herabgestuft werden

„Ich denke, es ist ein guter Kompromiss und die Möglichkeit, die Brücke zu retten“, sagte Nuthetals Bürgermeisterin Ute Hustig (Linke), die betonte: „Wenn wir jetzt keinen Kompromiss finden und nichts tun, ist die Brücke weg.“ Die Nuthetaler Gemeindevertreter müssen dem Vorschlag noch zustimmen, heute Abend berät der Hauptausschuss darüber. Laut Hustig soll der genannte Abschnitt der gesperrten Straße nicht erneuert werden, sondern mit der Übernahme durch die Gemeinde zu einem Feldweg herabgestuft werden. „Wichtig ist, dass wir nicht die gesamte Straße übernehmen“, sagte sie. Zwischenzeitlich soll von Seiten des Landes versucht worden sein, die L 771 von Saarmund über Tremsdorf bis Gröben der Kommune zu übertragen.

Die 85 000 Euro Ablösesumme für die Übertragung des Abschnitts zwischen Abzweig Schiaß und Kreisgrenze könnte die Gemeinde als Eigenanteil einsetzen für den Bau eines geförderten Radweges auf der Strecke. „Ein Radweg dort wäre touristisch gesehen eine tolle Bereicherung“, so Hustig. Um den Bau des neuen Überwegs über die Nuthe soll sich laut Bürgermeisterin die Gemeinde kümmern, würde wie beschrieben aber das Geld dafür vom Land erhalten. Weil die Widerlager der alten Brücke intakt sind und auch für den neuen Überbau genutzt werden können, ist kein umfangreiches Planverfahren für den neuen Überbau notwendig, sagte sie.

Alte Brücke soll nun im Frühjahr 2020 abgerissen werden

Nach jetzigem Stand will der Landesbetrieb Straßenwesen den alten Brückenüberbau im Frühjahr 2020 abreißen. Der Kompromissvorschlag, über den die Nuthetaler Gemeindevertreter am 18. September entscheiden, geht auf Gespräche mit Vertretern des Landesstraßenbetriebes zurück, in die auch der Ortsbeirat Tremsdorf einbezogen war. „Ich bin damit sehr glücklich und sehe keine andere Lösung“, so Ortsbeiratsmitglied Angela Schneider, eine der Organisatorinnen des Protestes gegen den ersatzlosen Brückenabriss. „Mehr geht in der derzeitigen Situation nicht“, sagte sie.

Brücke über die Nuthe verbindet seit 1906 Eine erste Verbindungsstraße zwischen Tremsdorf und Gröben mit einer Holzbrücke über die Nuthe wurde in den Jahren 1905/1906 gebaut, weiß Angela Schneider. Die Tremsdorferin ist auch Vorsitzende des Nuthetaler Geschichtsvereins. In den Jahren 1936/37 baute der Reichsarbeitsdienstes eine Betonbrücke über die Nuthe. Dieser Beton-Überweg ist bis heute stehen geblieben, ist aber so marode, dass er für den Autoverkehr komplett gesperrt wurde. Für den Durchgangsverkehr war die Brücke schon länger nicht mehr offen, Landwirtschaftsfahrzeuge durften sie aber noch ein Zeit lang nutzen – bis zur Komplettsperrung für den Fahrzeugverkehr. Seit 2016 darf die Brücke nur noch von Fußgängern und Radfahrern benutzt werden. Ursprünglich sollte die alte Nuthe-Brücke bereits 2017/18 abgerissen werden. Gegen die Abrisspläne des Landes formierte sich massiver Widerstand. In den Protest hatten sich neben Tremsdorf und Gröben und deren Kommunen Nuthetal und Ludwigsfelde auch regionale Institutionen wie der Naturpark Nuthe-Nieplitz und der Tourismusverband Fläming eingereiht. Die Verbindung ist Teil der Teltow-Nuthetal-Route und damit ein wichtiges Tor zum Naturpark Nuthe-Nieplitz aus der Metropole Berlin.

Von Jens Steglich