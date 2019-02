Nuthetal

Kurt Baller kündigt den Überraschungsautor wie einen neuen Stern am Literaturhimmel an, verspricht Freunden guter Literatur eine Lesung aus einem ehrlichen, humorvollen Buch, das voller Lebensweisheiten stecke. Zu dem Zeitpunkt am Donnerstagabend weiß fast keiner im vollen Saal des Mehrgenerationenhauses, wer gemeint ist und nun aus seinem Erstlingswerk lesen wird. Wilfried Jahnke sitzt da noch unter den Zuschauern, bevor er aufsteht und im Podium Platz nimmt und das Geheimnis gelüftet ist. Es beginnt eine Lesung, die Nuthetal noch nicht erlebt hat.

Jahnke, der in der Gemeinde als Chef des Ortsentwicklungsausschusses bekannt ist, aber nicht als Autor, hat sein Buch eigentlich für seine Familie, für Enkel und Urenkel geschrieben. Kurt Baller, der schon zahlreiche Bücher verfasste und vom Werk seines neuen Autorenkollegen angetan ist, musste Jahnke erst überreden, sich auf die Lesung einzulassen. Was folgte, war eine zweite Überraschung. Wilfried Jahnke, der sich für eine Drei-Stimmen-Lesung Gerhard Kruspe und Karin Baller an die Seite holte, unterhielt 50 Leute im besten Sinne des Wortes – mit ironischem Unterton und amüsanten Erzählungen aus seiner Kindheit im Dorf Wernikow in der Ostprignitz.

Berichte aus einer Welt, die es nicht mehr gibt

Es sind flott und liebevoll geschriebene Berichte aus einer Welt, die es nicht mehr gibt. Eine Welt, in der Menschen aufs Plumpsklo gingen und Oma Pauline Rias 2 hörte, weil dort manchmal die Namen der Männer verlesen wurden, die aus russischer Kriegsgefangenschaft heimkehren konnten. „Oma Pauline hatte nur noch einen Zahn, etwa die Nummer vier, oben oder unten.“ Sie musste deshalb vom Brot die Kruste abschneiden, erzählt Jahnke. Die Oma hockte oft am Radio, weil sie hoffte, unter den Kriegsrückkehrern den Namen ihres vermissten Sohnes zu hören. Vergebens. Er kam nicht zurück.

Jahnke erzählt die Traurigkeiten und Freuden des Lebens wohltuend beiläufig und erzielt damit Wirkung. Nebenher verrät er Dinge, die bisher nur wenige wussten. Rückblende. Wilfried Jahnke ist zwölf Jahre alt, als ihm Heinz, der später sein Schwager wird, mit dem Luftgewehr beschießt. Eine Kugel trifft ihn hinterm Ohr in den Unterkiefer. Zuhause erzählt er nichts davon, weil der Schütze „sonst fürchterlichen Ärger mit meiner Mutter bekommen hätte“. Irgendwann vergisst Jahnke die Kugel – bis zu einem Arzttermin, bei dem eine CT-Aufnahme von seinem Kopf gemacht wird. Jahnke ist da 56 Jahre alt und wird vom Arzt gefragt: „Was haben Sie da eigentlich im Kopf?“ Die Ärzte sind der Meinung, dass die Kugel eingekapselt ist und keinen Schaden anrichtet. „Ich hoffe, dass alle meine Mitmenschen diese Auffassung teilen“, sagt Jahnke, der mit Liebe zum Detail auch die Unterwäsche der Kindheitstage beschreibt. „Meine Mutter zog Schlüpfer an, die vom Bauch bis an die Knie reichten. Sexy war das nicht.“

Anspruch auf ein Schlachtschwein von zweieinhalb Zentnern

Zeitgeschichte kommt zum Vorschein, wenn er berichtet, was für einen Vertrag die Großeltern mit seinen Eltern abschlossen, als das gemeinsam bewohnte Haus an sie übertragen wurde. Neben dem Nutzungsrecht eines „Altenteils“ im Haus wurde auch festgeschrieben, dass die Großeltern Anspruch etwa auf Brennholz haben, auf freie Pflege in Krankheitsfällen und „auf jährlich ein Schlachtschwein von mindestens zweieinhalb Zentnern“.

Gute Kindheit: Wilfried Jahnke mit seiner Schwester Elfriede. Quelle: Jens Steglich

Jahnkes Eltern heiraten, als seine Mutter 18 wird. Sie ist mit seinem ältesten Bruder schwanger. Uneheliche Kinder sind ehrenrührig, deshalb muss geheiratet werden. „Die Folge waren Ehen, die nicht glücklich waren.“ Dennoch: „Ich hatte eine gute Kindheit“, auch wenn sich in der Zuckertüte zur Einschulung nur Plätzchen und Äpfel befanden.

Aus den einfachen Verhältnissen, „aus denen wir ’Landeier’ kamen“, ergab sich eine lustige Begebenheit, erzählt er. Bei einer Klassenfahrt in den Harz wohnten die „Landeier“ in einer Jugendherberge und mussten sich selbst versorgen. Den Abwasch übernahmen die Mädels, die sich eine Bürste griffen, die sie irgendwo gefunden hatten. Die Herbergsleiterin kam dazu und fing an zu lachen. Die Mädels hatten das Geschirr mit der Klobürste abgewaschen, „weil keiner von uns eine Klobürste kannte“. Auf Plumpsklos wurden keine gebraucht.

„Die Lehrer haben sich gründlich geirrt“

Seine ersten Annäherungen ans weibliche Geschlecht seien von mäßigem Erfolg gewesen. Zwei Mädchen im Internat hätten ihm damals den Rest gegeben. Sie liefen hinter ihm die Treppe hoch und fragten, woher er seine O-Beine habe. „Bis dahin wusste ich nicht, dass ich welche habe.“ Selbstironisch zitiert er aus seinem Abi-Zeugnis. Im ersten Satz der Beurteilung stand: „ Wilfried ist durchschnittlich begabt...“ Und: Er habe sich stets bemüht. „Nach den heutigen Kriterien für Beurteilungen war ich also eine glatte Null. Heute würden die Eltern oder Schüler dagegen klagen.“ Er bekommt trotzdem als erster in der Klasse eine Zusage zum Studium – an der Hochschule für Bauwesen in Leipzig. „Die Lehrer haben sich gründlich geirrt“, sagt Kurt Baller nach der Lesung. Wilfried Jahnke muss derweil Autogramme und Widmungen in die Bücher schreiben, die für die Fans im Mehrgenerationenhaus übrig geblieben sind. Nach zehn Minuten ist keins mehr da und Jahnke hat eine Einladung – zur nächsten Lesung im Literaturcafé in Bergholz-Rehbrücke.

Leiter der Rentnerbrigade Wilfried Jahnke wird am 27. Februar 75 Jahre alt und sitzt für die Wählerinitiative „Bürger für Nuthetal“ in der Gemeindevertretung. Der studierte Bauexperte, der früher auch Chef eines Wohnungsbaukombinats in Potsdam war, leitet den Nuthetaler Ortsentwicklungsausschuss und ist zudem als Leiter der sogenannten Rentnerbrigade bekannt geworden. Der Bautrupp aus freiwilligen Helfern trug maßgeblich dazu bei, die Alte Schule in Bergholz zu retten und in ein Mehrgenerationenhaus zu verwandeln.

Von Jens Steglich