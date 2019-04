Bergholz-Rehbrücke

Für die Errichtung eines neuen Labor- und Bürogebäudes auf dem Gelände des Institutes für Ernährungsforschung in Bergholz-Rehbrücke ist der Weg jetzt frei. Die Nuthetaler Gemeindevertreter haben am Dienstagabend den Bebauungsplan für das Areal an der Arthur-Scheunert-Allee verabschiedet und damit Baurecht für das Projekt geschaffen.

Das renommierte Institut will nun noch in diesem Frühjahr mit dem Bau beginnen. „Der Einzug ins neue Haus ist für Ende 2021 geplant“, sagte Susann-Cathérine Ruprecht, Mitarbeiterin der Presseabteilung des Institutes. Die Forschungseinrichtung investiert etwa 20 Millionen Euro in den Neubau. Das Geld geben jeweils zur Hälfte Bund und Land. Entstehen wird das Gebäude hinter dem Haupthaus in der Nähe der Lenbachstraße.

Zentrum für Humanstudien soll im Neubau Platz finden

Geplant ist, in dem Neubau Labors und das Zentrum für Humanstudien unterzubringen, in dem zum Beispiel Probanden im Rahmen von Ernährungsstudien untersucht werden können. Im zweiten Obergeschoss soll die epidemologische Abteilung eingerichtet werden. Die Mitarbeiter dieser Abteilung sitzen derzeit in einer Etage eines Gebäudekomplexes in der Straße „Zum Springbruch“ und sollen dann in das neue Gebäude auf dem Institutsgelände ziehen, sagte Ruprecht. Wissenschaftler der epidemologischen Abteilung arbeiten zum Beispiel am Langzeitstudien, um die Zusammenhänge von Ernährung und Gesundheit zu erforschen.

So etwa soll das neue Gebäude des Rehbrücker Institutes für Ernährungsforschung aussehen. Quelle: Heinle, Wischer und Partner, Freie Architekten

Im Neubau werden zudem größere Seminarräume für Vorlesungen entstehen. Nutzen sollen sie zum Beispiel die Studenten der Ernährungswissenschaften der Universität Potsdam, die in Bergholz-Rehbrücke ihre Masterausbildung bekommen. Die Universität der Landeshauptstadt und das Ernährungsforschungsinstitut im kleinen Nachbarort sind schon seit den 1990er Jahren Partner.

Der Institutsneubau soll Teil eines größeren Projektes sein, mit dem der Forschungsstandort Bergholz-Rehbrücke eine weitere Aufwertung erfahren würde. Perspektivisch soll auf dem Gelände an der Arthur-Scheunert-Allee gemeinsam mit der Uni Potsdam ein Campus für Ernährung und Gesundheit aufgebaut werden. „Das ist weiterhin unser Ziel“, sagte Susann-Cathérine Ruprecht.

Nuthetal als Uni-Standort

In der Gemeinde Nuthetal, zu der Bergholz-Rehbrücke gehört, wird das Vorhaben allgemein positiv aufgenommen. „Wir haben es immer begrüßt, wenn der Standort weiterentwickelt wird. Und wenn jetzt noch die Uni hier baut, dann sind wir auch noch ein Universitätsstandort“, sagte Wilfried Jahnke, Vorsitzender des Nuthetaler Ortsentwicklungsausschusses.

Von der Universität Potsdam war am Mittwoch kurzfristig keine Stellungnahme zum aktuellen Stand ihrer Planungen zu bekommen. Bislang war vorgesehen, dass die Uni der Landeshauptstadt erstmals ein eigenes Forschungsgebäude in Bergholz-Rehbrücke errichtet. Es soll etwas versetzt vom Hauptgebäude des Rehbrücker Institutes auf einem Baufeld an der Arthur-Scheunert-Allee/Ecke Richard-Kuckuck-Straße entstehen. Im Uni-Haus, das nach den bisherigen Schätzungen ebenfalls etwa 20 Millionen Euro kostet, sollen unter anderem Labors, Büros und Technikräume eingerichtet werden.

Neues Haus soll Namen der Nobelpreisträgerin Gerty Cori tragen

Geplant war bislang, dass die beiden Einrichtungen ihre neuen Forschungsgebäude getrennt voneinander bauen, den Campus für Ernährung und Gesundheit aber gemeinsam entwickeln.

Nach dem ersten Spatenstich für das neue Haus der Rehbrücker Ernährungsforscher können Interessierte den Baufortschritt auch auf der Internetseite des Institutes verfolgen. „Wir wollen auf unserer Homepage ein Bautagebuch führen“, sagte Ruprecht. Das Forschungsgebäude soll den Namen der Nobelpreisträgerin Gerty Cori (1896-1957) tragen.

Deutsches Institut für Ernährungsforschung Das Deutsche Institut für Ernährungsforschung (Dife) in Bergholz-Rehbrücke ist eine Einrichtung der Leibniz-Gemeinschaft. Erforscht werden unter anderem ernährungsbedingte Ursachen für Krankheiten. Das Institut ist unter dem Namen in den 1990er Jahren gegründet worden. Die Anfänge der Ernährungsforschung in Rehbrücke liegen aber länger zurück. Bereits 1946 zogen Ernährungsforscher nach Bergholz-Rehbrücke. Damals hieß die Einrichtung Institut für Ernährung und Verpflegungswissenschaften.

Von Jens Steglich