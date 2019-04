Bergholz-Rehbrücke

Über dem Rohbau der Seniorenresidenz im Biberweg ist am Donnerstag die Richtkrone hochgezogen worden. Im neuen Haus in Wurfweite des Ortszentrums von Bergholz-Rehbrücke entstehen 74 vollstationäre Pflegeplätze. „Unser Ziel ist, das Haus am 1. Oktober zu eröffnen“, sagte Marco Zafarana, Geschäftsführer der Unternehmensgruppe „Fürsorge im Alter“, die zum französischen Mutterkonzern Orpea gehört und die Seniorenresidenz in Bergholz-Rehbrücke betreiben wird.

In dem Haus wird es auch einen Friseur, eine Cafeteria und ein Restaurant geben. „Wir wollen es im Ort integrieren, es soll für alle offenstehen“, so der Geschäftsführer. Im Restaurant etwa wird Mittagstisch auch für Gäste angeboten, kündigte er an. Zudem entsteht ein geschützter Garten zum Beispiel für Bewohner mit einer Demenzerkrankung. Zafarana rechnet damit, dass in der Seniorenresidenz insgesamt etwa 120 Menschen arbeiten werden.

In der Vergangenheit gab es mehrere vergebliche Anläufe

„Wir sind glücklich, dass ein bisher fehlendes Angebot jetzt in Nuthetal angekommen ist und der Bau vorangeht“, sagte Bauamtsleiter Rainer vom Lehn. Die Senioreneinrichtung sei eine ideale Ergänzung zu den altersgerechten Wohnungen, die nebenan entstanden sind. Für die Ansiedlung eines Seniorenheimes in Bergholz-Rehbrücke gab es in der Vergangenheit mehrere Anläufe anderer Anbieter, die aus verschiedenen Gründen scheiterten. Das Interesse im Ort ist groß: Zum Richtfest kamen eine Menge Bergholz-Rehbrücker, um sich zu informieren und zu feiern. „Wir haben auch schon viele Anfragen. Ob daraus alles Einzüge werden, kann man jetzt noch nicht sagen“, so der Geschäftsführer. „Jeder, der einen Antrag gestellt hat, wird zum persönlichen Kennenlernbesuch eingeladen.“ Wie viel ein Platz in der Seniorenresidenz kosten wird, stehe noch nicht fest. „Die Verhandlungen dazu mit den Kostenträgern und Pflegekassen laufen noch.“

„Es muss bezahlbar bleiben“, sagte der Rehbrücker Hans-Joachim Rook. Er hofft, dass seine Frau, die unaufhaltsam ihr Gedächtnis verliert, im Oktober in die Seniorenresidenz einziehen kann. Der 83-Jährige pflegt sie im achten Jahr und bekennt offen, dass seine Kräfte nicht mehr reichen: „Irgendwann ist man physisch und psychisch überfordert.“ Er spricht von einer schweren Entscheidung, „jemanden ins Heim zu geben, mit dem man mehr als 50 Jahre verheiratet ist“.

„Es ist wichtig, dass sie in der Heimat bleibt“

Es beruhige aber ein bisschen zu wissen, „dass sie in ihrer Heimat bleibt und ich sie in der Nähe habe und sie jederzeit besuchen kann“, sagte Rook, der beim Richtfest im MAZ-Gespräch philosophisch wird: „Es war normal, dass man einen Opa hatte, der irgendwann sterben wird. Aber dass man selbst das Alter erreicht, in dem man weiß, dass die Zeit abläuft, hat man immer verdrängt.“ Seine Frau hat nur noch für Sekunden lichte Momente, „danach ist wieder alles dunkel“, sagte er. Gibt es etwas, worauf er sich freut? „Dass ich schlicht wieder bei Kräften und ausgeschlafen bin und dann bei ihr sein kann.“ Im Heimatort, in Bergholz-Rehbrücke, will er dann ohne Stress mit seiner Frau spazieren gehen.

Von Jens Steglich