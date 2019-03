Nuthetal

Der geplante Ausbau des Sportgeländes in Saarmund wird für die Gemeinde Nuthetal deutlich teurer als geplant. Eigentlich wollte die Kommune und der Sportverein nur einen Kunstrasenplatz in Saarmund bauen. Jetzt müssen sie auch noch für 150 000 Euro Parkplätze anlegen und für 100 000 Euro das Gelände mit dem Sportlerheim ans Trink- und Abwassernetz anschließen.

Obendrein korrigierte der Planer die erste grobe Kostenschätzung für den Kunstrasenplatz um 150 000 Euro nach oben. Inklusive der Parkplätze rechnet er für das Sportprojekt – ohne Abwasseranschluss-Kosten – nun mit 1,3 Millionen Euro. Die Gemeinde will einen Nachtragshaushalt aufstellen, in dem insgesamt 400 000 Euro an Mehrkosten eingestellt werden sollen.

Hauptausschuss votiert für die Einstellung der zusätzlichen Mittel

Die Mitglieder des Hauptausschusses haben die bittere Pille am Dienstagabend geschluckt und sich für die Einstellung der Mittel in den Nachtragsetat ausgesprochen. „Da müssen wir jetzt durch, sonst wird es gar nichts mehr“, sagte CDU-Fraktionschef Volker Traberth. „Wir brauchen eine Empfehlung für den Nachtragshaushalt, um das Vorhaben zu realisieren“, so Bürgermeisterin Ute Hustig (Linke).

Zuvor hatte Fred Gericke, der Vorsitzende der SG Saarmund, appelliert:„Der Nachtragshaushalt ist für uns immens wichtig. Wir müssen für den Förderantrag die Finanzierung nachweisen“, sagte er. Der Verein ist Bauherr und Antragsteller für Fördermittel. Verein und Gemeinde hoffen auf insgesamt 470 000 Euro an Fördermitteln für das Projekt, die den Gemeindehaushalt deutlich entlasten würden. Diese Summe hat die SG Saarmund bei der Lokalen Aktionsgemeinschaft Fläming-Havel (LAG) beantragt.

Versäumnisse der Vergangenheit werden geheilt

Mit dem Bau der Parkplätze und dem Anschluss des Vereinsheims ans Abwassernetz werden Versäumnisse aus der Vergangenheit geheilt, sagte Bürgermeisterin Hustig, die in dem Zusammenhang die SG Saarmund ausdrücklich in Schutz nahm. „Das Gelände ist Eigentum der Gemeinde.“ Die Probleme wurden bei der Durchsicht von 15 Jahre alten Unterlagen festgestellt, die in Vorbereitung des Projekts unter die Lupe genommen wurden. Mit dem Bau des Kunstrasenplatzes müssen nun etwa 50 Parkplätze am Sportgelände entstehen.

Der Finanzausschuss hat den Nachtragsetat noch nicht empfohlen und berät noch einmal darüber. Das letzte Wort hat die Gemeindevertretung, die am 2. April entscheidet.

Von Jens Steglich