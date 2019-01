Lehnin

Auf dem Weg in die Lehniner Klosterkirche wurden die etwa 300 Zuhörer des Silvesterkonzertes am frühen Abend schon vom Lärm lautstarker Böller begleitet. Hinter den dicken Mauern des Gotteshauses war von dem Trubel auf den Straßen zum Glück nichts zu hören. Auf das Publikum wartete dagegen ein Feuerwerk ganz anderer Art.

Kreiskantor Gerhard Oppelt entführte die Musikfreunde mit seinem Programm aus verschiedenen Orgelwerken ganz unterschiedlicher Künstler auf ein Zeitreise durch die Geschichte der Königin der Instrumente. Stücke von Johann Sebastian Bach (1685-1750) bildeten den Rahmen für ein Klangerlebnis, das gleich auf drei ganz unterschiedliche Orgeln erklang. Zu Beginn war Bachs Toccata, Adagio und Fuge in C-Dur zu erleben. Mit dem größten Klassiker der Orgelmusik, der Toccata und Fuge in D-Moll endete das knapp einstündige Konzert, bei dem auch die Vorstellungskraft der Zuhörer gefordert war.

Denn die Orgel in der Lehniner Klosterkirche passt in seinem klanglichen Umfang eher in eine kleine Kapelle als in die räumliche Weite eines großen Sakralbaus. „Das Klang-Plenum fordernder Toccaten und Fugen von Bach muss man sich imaginär ergänzen“, hieß es im begleitenden Programmheft. Die Lehniner Schuke-Orgel sei beim Einbau im Jahr 1975 eher als Provisorium gedacht gewesen, heißt es weiter, deshalb musste Kantor Oppelt bei der musikalischen Programmauswahl auf diese Einschränkungen Rücksicht nehmen.

So bestimmte sich der am Silvesterabend gespielte Auszug aus dem Zyklus „La Nativité du Seigneur“ des französischen Komponisten Olivier Messians (1908-1992) quasi selbst. Der Satz „La Anges“ schwirrte aufgeregt durch die Kirche und illustrierte die Freude der himmlischen Engel zu Christi Geburt.

Gerhard Oppelt hatte zum Konzert am letzten Tag des Jahres noch zwei weitere Instrumente mit in die Klosterkirche gebracht. Im Altarraum stand neben einer Truhenorgel, auf dem Johann Kaspar Kerlls (1627-1693) „Passacaglia“ erklang, noch ein weiterer Vorläufer der mächtigen Orgeln bereit, die heute große Kirchenräume auszufüllen vermögen.

Um Georg Muffats (1653-1704) „Ciacona“ aus dem „Apparatus musico-organisticus“ zu Gehör zu bringen, war der Kantor auf Assistenz am Blasebalg angewiesen. Zart und vergleichsweise leise breiteten sich die Töne eines sogenannten Orgel-Regals aus.

Das Instrument ist ein Nachbau historischer Vorbilder aus der Werkstatt des belgischen Orgelbauers Patrick Collon und ermöglicht eine große Annäherung an die Aufführungspraxis vergangener Zeiten. Das Publikum genoss den Ausflug in die Welt der Musik zum Jahresabschluss.

Von Christine Lummert