Mit dem Leiter Clemens Bergstedt sprach Frank Bürstenbinder.

Bei Autoren, Filmemachern und Veranstaltern hat das Mittelalter Hochkonjunktur. Wie erklären Sie sich die Sehnsucht nach der dunklen Zeit?

Clemens Bergstedt: Nicht alles war damals furchtbar und düster. Heute dreht sich die Erde scheinbar immer schneller. Keiner weiß, wohin die Reise vor lauter Krisen, Reformen und Fusionen geht. Da suchen die Menschen nach Orientierung und finden sie in der Geschichte, wo sich Dörfer und Städte selbst organisiert haben. Für die Menschen lag die Welt vor der Haustür, heute kann sie uns Angst machen. Deshalb wird gern das Mittelalter befragt – zumindest so lange der kommerzielle Erfolg stimmt.

Mit welchem Fazit geht das Museum der Bischofsresidenz ins neue Jahr?

Bergstedt: Hinter uns liegt ein schwieriges Jahr, was die Besucherzahlen anbelangt. Wir haben zwar wieder die Schwelle von 7000 erreicht, doch das Publikum kam nicht so zahlreich, wie zum Beispiel zur Quitzow-Sonderausstellung in 2011. Außerdem hat das landesweite Friedrich-Jahr auch Ziesar in den Schatten gestellt. Aber es gab eine tolle Karl-May-Exposition, deren Höhepunkt der Abend mit der Sagenschmiede war.

Wie gelingt es junge Menschen ins Museum zu locken?

Bergstedt: Zusammen mit der Oberschule Ziesar wurde eine Arbeitsgemeinschaft Geschichte ins Leben gerufen. Doch sind die Bemühungen, Schulklassen für die Burg als Lernort zu begeistern, eher einseitig. Da sehe ich noch viel Potenzial. Verstärkt werden müsste auch wieder die wissenschaftliche Zusammenarbeit mit der Uni Potsdam. Mehr Studenten sollten die Bischofsresidenz als Forschungsobjekt erleben.

Worauf können sich Ziesar-Fans 2013 freuen?

Bergstedt: Die Burg ist im Sommer Bestandteil der Kulturlandkampagne „Eine Kindheit in Brandenburg“. In der Dauerausstellung werden wir unter dem Motto „Frühstück, Fasching, FDJ“ an das einstige Schulinternat erinnern. Eine Ausstellung zum Slawenaufstand 983 entwickeln wir zusammen mit einer 11. Klasse des Rathenower Jahn-Gymnasiums. Im September werden die Askanier wieder das Gemäuer belagern.