Ortschef dankt ab

RIETZ. . Seit 2008 stand der verheiratete Vater zweier Söhne an der Spitze des Gremiums und damit des Dorfes. „Das geht nur, wenn die Familie mitspielt“, sagte Paul. Er hat für die Bürgerinteressenvereinigung Stadt und Dörfer (BIV) zudem einen Sitz in der Treuenbrietzener Stadtverordnetenversammlung inne und ist deren stellvertretender Vorsitzender. Paul ermunterte Rietzer Bürger dazu, sich für die neue Legislaturperiode als Kandidaten für den Ortsbeirat zur Verfügung zu stellen. Die Arbeit für die Belange des Dorfes und seiner Vereine will Gerald Paul weiterhin „mit Rat und Tat“ unterstützen, „nur eben nicht mehr in vorderster Reihe“, sagte er am Dienstagabend.

Die Stadtverwaltung Treuenbrietzen ruft in Schreiben an alle Ortsbeiräte derzeit dazu auf, zu entscheiden, ob sie zur Kommunalwahl im nächsten Jahr wieder ein dreiköpfiges Gremium oder lediglich einen Ortsvorsteher wählen lassen wollen. Beides ist möglich. Th. W.