Netzen

Die Kloster Lehniner füllen gerade eine gute Idee mit Leben. Seit dem letzten Jahr läuft das Projekt Ortsspaziergänge. Das historisch bedeutende Klostergelände in Lehnin, das der ganzen Gemeinde mit seinen 14 Ortsteilen den Namen gab, ist über die Region hinaus bekannt. Doch in den Dörfern der Gemeinde gibt es weit mehr zu entdecken, da sind sich die Initiatoren des Projekts aus der Verwaltung und dem Tourismusbereich sicher.

In Kloster Lehnin wird seit letztem Jahr gewandert. Jeder Ortsteil stellt seine Besonderheiten auf einem geführten Spaziergang vor. Die Netzener waren jetzt schon zum zweiten Mal unterwegs.

Und wer wüsste besser Bescheid als die Einwohner selbst. Organisiert von den jeweiligen Ortsbeiräten erkunden die Einheimischen ihr Dorf und nehmen auch gerne Gäste mit auf Entdeckungstour. Im Fokus stehen dabei Orte, die die Dörfer einst historisch geprägt haben oder heute wichtig für das gemeinsame Leben im Dorf sind.

Die Netzener waren schon im Oktober unterwegs. Sie haben dabei unter anderem der Kirche, dem Sport- und Gemeindezentrum, der alten Mühle und dem Mehrgenerationenhaus, in dem Kita und Landfrauengruppe unter einem Dach untergebracht sind, einen Besuch abgestattet. „Etwa 40 Teilnehmer waren dabei und über das große Interesse waren wir selbst ein bisschen überrascht“ erinnert sich die Netzener Ortsvorsteherin Doris Triebsch.

Weil die Resonanz so gut war, hat der Ortsbeirat jetzt noch einmal zum gemeinsamen Spaziergang eingeladen. „Netzen hat so viel zu bieten, dass wir eigentlich schon mit der Planung für einen dritten Rundgang beginnen müssten“, sagt Triebsch. Wahrscheinlich wäre der auch wieder gut besucht. Trotz des kalten Februarwetters fanden sich zur zweiten Auflage wieder um die 40 Teilnehmer, die auf die gemeinsame Erkundungstour gehen wollten.

Dieses Mal ging es aus dem Dorf hinaus in die Natur und in Richtung des Emsterkanals und des Netzener Sees. Zuerst führte der Weg in ein kleines hügeliges Waldstück, auf dessen Wegen schon Generationen Netzener Kinder Schlitten gefahren sind. In einer Senke befindet sich die kleine Quelle, die dem ganzen Ort seinen Namen gibt.

Wie in vielen Orten der Region prägte auch in Netzen einmal die Ziegelproduktion das wirtschaftliche Leben. Von den zwei großen Ringöfen ist allerdings nicht mehr viel zu sehen, nur eine extra aufgestellte Lore erinnert noch an diese Geschichte. Heute ist es vor allem die Natur, die viele Besucher anlockt. In der Nähe des Emsterkanals befindet sich ein Beobachtungsturm, der einen weiten Blick auf das Vogelschutzgebiet gewährt.

Naturführer Lutz Manzke erklärte den Spaziergängern bei einem kleinem Imbiss mit Glühwein, Kaffee und Kuchen, dass seit einigen Jahren auch Bieber in den Emstergewässern zu finden sind. Die ließen sich allerdings blicken.

Trotzdem gab es ein Naturerlebnis der besonderen Art. Ein junger Schwan entdeckte die große Gruppe von Wanderern und tapste über den zugefrorenen See auf das Ufer zu. Er erhoffte sich wohl einen Leckerbissen, musste aber enttäuscht von dannen ziehen. Die Spaziergänger hatten aber die Chance zu einem besonderen Fotomotiv.

Von Christine Lummert