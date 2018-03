Lehnin. Auf der A 2 zwischen Werder (Havel) und Lehnin in Richtung Magdeburg brannte es am Freitagnachmittag lichterloh. Ein Pkw war aus bisher unbekannter Ursache in Flammen aufgegangen.

Der Golf brannte vollständig aus. Zwei der drei Fahrspuren mussten mitten im Feierabendverkehr gesperrt werden. Die Autos stauten sich kilometerweit.

