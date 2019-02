Mittelmark

Das Tauziehen um die Neubesetzung der Rettungswachen in Teltow, Michendorf und Brück ist beendet. Seit wenigen Tagen ist die Leistungserbringung zwischen dem Landkreis Potsdam-Mittelmark als Aufgabenträger und der DRK-Rettungsdienst Potsdam-Mittelmark gGmbH als Dienstleister vertraglich geregelt. Offiziell wird der Kreistag am 14. März das Papier verabschieden.

Vergabe angefochten

Zu dem Hickhack bei der Auftragsvergabe kam es im Zuge der turnusmäßigen Neuausschreibung des Rettungsdienstes. Eigentlich hatte der Kreistag im Juli 2018 beschlossen, das sogenannte Los 1 an den Malteser Hilfsdienst zu vergeben. Gegen diese Vergabeentscheidung hatte ein unterlegener Bieter, die Kliniken „ Ernst von Bergmann, einen Nachprüfungsantrag bei der Vergabekammer des Landes gestellt. Doch wurde dabei festgestellt, dass der Antragsteller nicht nur in der Wertung unterlegen war, sondern auch seine Eignung nicht ausreichend nachgewiesen hat. Deshalb wurde der Nachprüfungsantrag bereits am 31. August 2018 zurückgewiesen. Die Kliniken legten daraufhin „sofortige Beschwerde“ beim Oberlandesgericht ein.

Malteser ausgeschieden

Weil jedoch erst an diesem Tag die Bindefrist der Angebote endete, wurden alle insgesamt drei Bieter hinsichtlich einer Verlängerung bis zum 31. Dezember 2018 befragt. Der für den Zuschlag vorgesehene Malteser Hilfsdienst war jedoch nicht zu einer Verlängerung ohne Änderungen bereit und schied somit aus dem Verfahren aus. Dadurch blieb nur noch das Angebot des DRK-Rettungsdienstes im Vergabeverfahren. Die Beschwerde der Kliniken „ Ernst von Bergmann“ wurde vom Oberlandesgericht schließlich am 27. Dezember zurückgewiesen. Damit war der Weg für einen Vertrag mit dem einzig verbliebenen Bieter zum 1. Januar 2019 frei. Die beiden anderen im Landkreis tätigen Dienstleister sind die Johanniter Unfallhilfe (Los 3) und das private Unternehmen Promedica (Lose 2 und 4).

Von Frank Bürstenbinder