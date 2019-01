Mittelmark

Zwei rumplige Kilometer sind es von Riewend im nördlichsten Zipfel Potsdam-Mittelmarks bis zur Havelländischen Kreisgrenze vor Klein Behnitz. Die noch in Ziegelbauweise ausgeführte Straße ist in einem schlechten Zustand. Seit Jahren fordert die Gemeinde Päwesin den Ausbau der Fahrbahn nach dem Vorbild der havelländischen Nachbarn. Doch der Landkreis als Straßenbaulastträger setzte andere Prioritäten. Das soll sich in absehbarer Zeit ändern.

Planung mit Fragezeichen

In dem neuen bis 2028 angelegten Kreisstraßenbauprogramm hat die Kreisstraße 6942 zumindest eine Hausnummer bekommen. So soll nach der Planung in 2020/21 der Ausbau der Verbindung im Zeitraum 2022/23 erfolgen. Was Beetzsee-Amtsdirektor Guido Müller einen „Hoffnungsschimmer“ nennt, ist für den Fachdienstleiter des Kreisstraßenbetriebes, Jan Bergler, nicht in Stein gemeißelt. Die geschätzten Kosten von knapp fünf Millionen Euro kann der Landkreis unmöglich allein stemmen.

Die Kreisstraße zwischen Riewend und der havelländischen Kreisgrenze befindet sich in einem schlechten Zustand. Quelle: Frank Bürstenbinder

Was für das marode Pflaster bei Riewend gilt, kann auch andere Maßnahmen in dem vom Kreistag verabschiedeten Bauprogramm zur Makulatur werden lassen. „Die Zuweisungen von Landesmitteln sind leider rückläufig. Derzeit sind mehrere Förderanträge in Bearbeitung. Was für 2019 bewilligt wird, ist völlig offen. So kann es zu zeitlichen Verschiebungen kommen“, bedauert Bergler. Auch eine Auftragsvergabe für den noch unsanierten Abschnitt der Kreisstraße 6945 zwischen Steinberg und der Landesstraße 93 (Postbrücke) steht wegen einer unklaren Förderung weiter aus.

Baupreise steigen weiter

Fest stehen die aktuellen Bauvorhaben, zu denen die Stahnsdorfer Ortsdurchfahrt und die Niemegker Straße in Bad Belzig gehören. Ganz oben auf der Prioritätenliste stehen die Verbindungen von Linthe nach Schlalach und von Jeserig nach Niederwerbig, die als Umleitungsstrecken stark gelitten haben. Auch die Niemegker Straße in Bad Belzig soll in einem 2. Bauabschnitt fortgesetzt werden. Eigenmittel sind im Doppelhaushalt von Potsdam-Mittelmark eingestellt, doch steigende Baupreise haben sich schon bei der Stahnsdorfer Ortsdurchfahrt als Herausforderung für die Finanzierung herausgestellt.

Decken werden saniert

Um wenigstens einen kleinen Teil des Fahrbahnnetzes ohne Fördermittel vor weiteren Schäden zu schützen, setzt der Kreis jedes Jahr 500 000 Euro für Deckensanierungen ein. Bei 310 Straßenkilometer ein Tropfen auf den heißen Stein. Pflegearbeiten und kleinere Instandsetzungen kann der Kreisstraßenbetrieb mit seinen 23 Straßenwärtern in eigener Regie leisten.

Mehr Kilometer absehbar

Zu den Unwägbarkeiten der Zukunft gehören die geplanten Abstufungen von Landesstraßen aus dem sogenannten Grünen Netz. Für Potsdam-Mittelmark könnte dieses Vorhaben rund 130 zusätzliche Straßenkilometer bedeuten, die in einem schlechten Zustand sind. Mögliche Ablöseregularien sind ungeklärt. Strategisches Ziel des Landkreises bleibt es, die durchschnittliche Zustandsnote von 1 bis 5 bei Straßen bei 2,5 zu halten. Die Kreisstraße bei Riewend droht bis 2021 auf die 4 abzurutschen, sollte das Kreisstraßenbauprogramm eine Wunschliste bleiben.

Von Frank Bürstenbinder