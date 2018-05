Grebs

Zu einer Lesung in den Grebser Dreiseitenhof und einer Premiere hat die Prützker Bibliothek am Mittwochnachmittag eingeladen. Vor 15 Zuhörern las Gisela Koch Kurzgeschichten vor. Die 70-jährige Prützkerin wählte dafür die Autoren Astrid Hoffmann und Eckart von Hirschhausen aus. Sie lag damit goldrichtig, wie die Bemerkung einer älteren Dame im Publikum bewies, die flüsterte: „Bitte nichts Trauriges und auch nichts Politisches.“

Gisela Koch betreut mit Siegrid Braune und Monika Girbinger ehrenamtlich die Prützker Bibliothek in ihrer Freizeit. Noch nie zuvor gab es seitens der Bibliothek eine Lesung im Dorf- und Heimatverein Grebs. Und es wurde ein Erfolg, auch wenn die Veranstalter gern noch mehr Publikum begrüßt hätte.

Mit Kuchen und Kaffee verwöhnten die Veranstalter das Publikum

Für jeden Besucher stand sorgsam ein Kaffeegedeck mit Kuchen bereit. Und so genossen die Besucher zunächst das gesellige Beisammensein, bevor Gisela Koch humorvoll mit der Lesung begann: „Wir wollen hier ja nichts auf die lange Bank schieben.“

Die erste Geschichte stammt von der Potsdamer Autorin Astrid Hoffmann, die 1966 in Berlin geboren wurde und in Potsdam lebt. Sie beschrieb in einer Geschichte aus dem Buch „Schönes neues Land“ Luckenwalde und beginnt mit einem Zitat aus Theodor Fontanes „Wanderungen durch die Mark Brandenburg“. Luckenwalde, das „Städtchen mit den 10 000 Einwohnern und 50 Fabrikschornsteinen“.

Auch Frauen schnarchen erbärmlich

Die anschließenden Kurzgeschichten aus dem Buch „Die Leber wächst mit ihren Aufgaben“ des Moderators, Arztes und Schriftstellers Eckart von Hirschhausen, 1967 in Frankfurt am Main geboren, strotzten vor Witz, der beim Publikum gut ankam. Da ging es um die Mühsal des Bladens, also des Rollschuhlaufens auf besonders schnellen kleinen Rädern. Ebenso viele Lacher kamen, als Gisela Koch das vorlas, was von Hirschhausen zum Schnarchen in seinem Buch festhält. Denn auch Frauen würden erbärmlich schnarchen, freilich erst nach der Menopause, wenn ihr Liebster sie schon verlassen habe, schwerhörig oder längst tot sei. Ein Tabu, selbst unter Ärzten sei dieses Thema, so von Hirschhausen.

Alle Geschichten endeten unter Applaus der Zuhörer. Die Lesung kam bestens an und hat auch den Zweck erfüllt, den Siegrid Braune eingangs erwähnte hatte, die Prützker Bibliothek wieder mehr ins Bewusstsein auch der Grebser zu rücken.

Von Marion von Imhoff