Problematische Prognose

WIESENBURG. . Ungeachtet eines gewissen Zuzugs ist und bleibt der Trend rückläufig. Außerdem werden die wenigen Menschen im Durchschnitt älter, was weitere Herausforderungen an die Versorgungs- und Infrastruktur auf dem Lande schafft.

Nicht von ungefähr sind deshalb alle Bürger am 23. Februar, 9 bis 14 Uhr, zur Zukunftswerkstatt ins Dorfgemeinschaftshaus Lehnsdorf, einen 110-Einwohner-Ort, eingeladen. Beste Kulisse für den Auftritt von Steffen Kröhnert vom Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung. In seinem Impulsreferat soll er darlegen, wie Stabilität trotz Schrumpfung erreicht werden kann. Ähnliche Gedanken macht sich Bürgermeisterin Barbara Klembt (Die Linke). „Vom Dorf zu Dörfern“ lautet der Titel ihres Vortrages. Derart inspiriert ist eine 90-minütige Ideenfindung in Arbeitsgruppen geplant, ehe es zur Präsentation geht.

Nicht zum ersten Mal, dass die Bürger der Kommune aufgerufen sind, mitzuwirken. 2008 gab es zuletzt nach einer wissenschaftlichen Umfrage in den Haushalten – den sogenannten Küschentischgesprächen – eine ähnliche Chance, Forderungen und Fantasie einzubringen. Mindestens ein Abgleich dieser Basisdaten dürfte notwendig sein.

Auskünfte und Anmeldungen (bis Montag erbeten) im Rathaus Wiesenburg, Schloßstraße 1, (03 38 49) 79 80. (MAZ)