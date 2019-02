Lehnin

Die Narren des Lehniner Carnevalsvereins (LCV) schielen mit einem Auge schon auf die nächste Saison. Wenn am 11. 11. 2019 das Rathaus gestürmt wird, gehen die Karnevalisten um Vereinspräsident Roland Bellin in ihre 50. Jubiläumsjahr. An einer umfassenden Chronik wird bereits fleißig gewerkelt, die Ideen für das Programm werden gesammelt.

Unter dem Motto „Macht Euch bereit der LCV reist durch die Zeit" ist das Lehniner Narrenvolk mit der ersten Prunksitzung in die 49. Saison des Vereins gestartet.

Das Lehniner Narrenvolk stürmt aber auch ohne runden Geburtstag regelmäßig den Saal des LCV-Vereinslokals in der Belziger Straße, um in den Prunksitzungen beste Unterhaltung zu erleben. Das Prinzenpaar Yvonne I. und Michel I. thronten zum ersten Mal inmitten des Elferrats auf der Bühne und sorgte mit Proklamation und Eröffnungskuss für gute Laune.

Das Nachwuchsprinzenpaar mit Prinzessin Katara I. und Prinz Moritz I. grüßte ebenfalls hoheitsvoll in die Runde und staunte über die mitreißende Choreografie der Prinzengarde. Das kleine Prinzenpaar hat seinen ganz großen Auftritt aber erst am 24. Februar, wenn in Lehnin wieder die Kinderkarnevalsparade mit anschließender Faschingsparty gefeiert wird.

Im Programmablauf der ersten LCV-Prunksitzung der 49. Saison war den kleinen Hoheiten noch der Eröffnungsschuss aus der Konfetti-Kanone gegönnt, dann stand ihr Ausmarsch an. Denn vor allem was zu vorgerückter Stunde in der Bütt geboten wurde, war nicht unbedingt für Kinderohren geeignet.

Zuerst blieb es noch unverfänglich. Schließlich ist der LCV vor allem im Tanzbereich stolz auf seine Nachwuchsarbeit. Die kleinen Tanzmariechen Lina und Anecke sowie die Kindertanzgruppe „Sternschnuppen“ zauberten dem Publikum ein Lächeln auf die Gesichter.

Und wer beim LCV einmal mit dem Tanzen angefangen hat, bleibt auch dabei. Von den „ Happy Dancers“ über die Showgarde bis zu den „Kurfürstlichen Tanzperlen“ setzt sich die Leidenschaft fürs schön geschwungenen Tanzbein durch die Generationen fort.

Besonderer Höhepunkt war wie immer der Auftritt des Männerballetts. In Jogginganzügen aus schönster Ballonseide und mit stilechter Vokuhila-Frisur am Stirnband schwebten sie in eleganter Grazie über die Bühne. „Unser Männerballett ist bei jedem Auftritt ein Hochgenuss an Synchronität“, lobte Frank Niewar ironisch, der wie immer zusammen mit seiner Frau Katrin für die Moderation zuständig war.

Das Duo war lieferte nicht nur für die pointierten Ansagen für mitreißenden LCV-Sänger Claudia und René Gericke sowie Justin Lehmann-Friese, die den vollen Saal begeisterten. Neben Mutter Schmitten ( Arthur Engelke), dem LCV-Klassiker in der Bütt, sorgen Katrin und Frank Niewar regelmäßig als „Jutta und Dieter“ für die größten Schenkelklopfer im Saal.

In außerirdisch schönen Kostümen, hauteng und betörend glitzernd, erklärten die beiden als Aliens, warum die Beziehung zwischen Mann und Frau eigentlich nicht funktionieren kann.

Vor dem großen Finale, zu dem sich alle Akteure auf der Bühne versammelten, boten die Karnevalisten noch eine Play-Back-Show. Getreu dem Motto der Saison „Macht euch bereit, der LCV reist durch die Zeit“ war Hans Albers genauso zu hören und zu sehen wie Elvis Pesley, Nicoles Eurovisionshit „Ein bisschen Frieden“ und gepflegter Alpen-Rock. Zu großen Show gehörten natürlich wieder Männerbeine in Netzstrümpfen.

Von Christine Lummert