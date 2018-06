Bad Belzig

Die Ausflügler und Pendler, die mit dem Regionalexpress 7 zwischen Hohen Fläming und Berlin unterwegs sind, haben dieser Tage zusätzlich Nerven gelassen. Denn einige der Talent-Züge waren kürzer als sonst auf die Reise geschickt worden.

Zwei Kollisionen mit Wild haben eine Bugsanierung sowie der Erneuerung von zwei Unterflur-Radsätzen erforderlich gemacht und dazu geführt, dass nur sogenannte Solotraktionen, also jeweils eine statt der sonst üblichen zwei Waggon-Einheiten, unterwegs waren. Wann und wo die Unfälle passierten, teilte die Bahn nicht mit.

Großer Mangel im Berufsverkehr

Die kaputten Wagen fehlten vor allem im Berufsverkehr. „Die Sitzplätze sind spätestens ab Borkheide besetzt gewesen“, berichtete Sascha Klemroth. Der Brücker fährt täglich mit der Bahn zur Arbeit nach Berlin.

Ab Michendorf müssen sich die Fahrgäste seiner Aussage nach gerade regelmäßig in den Wagen quetschen, um noch mitfahren zu können. Durch die verlängerten Ein- und Aussteigezeiten, die an jedem Bahnhof entstanden sind, hat sich zudem die Fahrzeit deutlich verlängert, sagte Klemroth. Zehn Minuten Verspätung seien nicht selten gewesen. Anschlüsse wurden des Öfteren verpasst.

Besserung in Sicht

Es scheint allerdings Besserung in Sicht. „Kommende Woche sollen wieder genug Fahrzeuge für Doppeltraktion verfügbar sein. Es sind schon wieder weniger Solofahrten zu verzeichnen, als zu Beginn der Woche“, sagt Bahnsprecherin Karin Schwelgin. „Es sind ’nur noch’ zwei Umläufe ohne Verstärkung unterwegs.“

Zudem waren gerade an den Wochenenden einige Züge ausgefallen. Eine Vielzahl an Lokführern soll erkrankt sein, mutmaßt Sascha Klemroth zu den Ursachen. Er ist besorgt, weil sich zeigt, dass insbesondere Touristen, die mit dem Fahrrad reisen, in den wenigen überfüllten Zügen gar nicht mitgenommen werden.

Sorge um die Fahrräder

Eine garantierte Mitnahme mit dem Fahrrad schließen die Geschäftsbedingungen der Bahn vorsorglich aus. „Wir arbeiten daran, den Triebfahrzeugführer-Mangel am kommenden Wochenende auszugleichen“, beteuert Schwelgin. Denn auch das Unternehmen hat mehr als nur seinen Ruf zu verlieren.

Die Personal- und Technik-Probleme seien auch schon dem Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg aufgefallen, berichtet Sprecherin Elke Krokowski. Folglich wird erwogen, die Zahlung für die nicht erbrachte Leistung entsprechend zu kürzen. „Beheben können wir die Defizite damit nicht und den Fahrgästen hilft es sicher kurzfristig ebenso wenig. Aber wir können über Geld immerhin Druck ausüben“, sagt Elke Krokowski.

Von Andreas Koska