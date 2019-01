Mittelmark

Auf Hochtouren laufen bereits die Buchungen für Reiterferien in der Region. Jeden Tag erreichen Anfragen auch das Gestüt Buckautal. „Im vorigen Jahr mussten wir hundert Kindern absagen, weil wir ausgebucht waren“, Birgit Rathke vom Gestüt Buckautal.

Seit 1991 gibt es den Pferdehof, seit 1997 bieten die Rathkes Reiterferien für Kinder an. In allen Schulferien haben die Rathkes junge Pferdefans auf dem Hof. Zwölf Jungen und Mädchen können gleichzeitig in den Unterkünften aufgenommen werden, wobei die Mädchen bei Weitem in der Überzahl sind.

Gäste auch aus den Nachbar-Bundesländern

Die Reiterpension Heidehof in Görzke nimmt hingegen von vorne herein nur Mädchen auf. „Wir haben mit Jungen mehrmals negative Erfahrungen gemacht“, sagt dazu Inhaberin Britta Heinrich. „Die sind oft so in der Minderheit, dass sie denken, sich profilieren zu müssen.“ Zudem: „In einem Vier-Bett- Zimmer kann ich nicht einen Jungen mit drei Mädchen unterbringen“, so Britta Heinrich.

Seit 1992 gibt es ihren Reitbetrieb an der sachsen-anhaltinischen Grenze. „Wir sind ein kleiner Hof mit zwölf Pferden. Maximal 14 Mädchen können bei uns gleichzeitig Reiterferien machen.“ Die Gäste müssen mindestens neun Jahre alt sein, „damit sie alleine reisen können“.

Für die Oster- und Sommerferien gibt es noch freie Unterkünfte auf dem Heidehof. Die meisten Kinder bleiben ein bis zwei Wochen und die Mehrheit sind junge Berliner. Doch auch aus Sachsen-Anhalt und Niedersachsen reisen vereinzelt junge Reiter an.

Jungen im Biohof hochwillkommen

„Wir hätten hier auch gerne mehr Jungen in den Reiterferien“, sagt Barbara Wessels vom Biohof zum Mühlenberg in Trechwitz. Bis zu 35 Urlaubskinder kann das Team gleichzeitig betreuen. Die meisten kommen aus Berlin, Potsdam und Werder und sind zwischen sieben und 16 Jahre alt. Auf 22 Schulpferden können sie Reiten lernen. Während ihres Aufenthaltes wohnen die Schützlinge in einer Ferienwohnung und in Ferienhäusern. „Die erste Sommerferienwoche ist schon ausgebucht, ebenso die erste Woche der Osterferien“, berichtet Barbara Wessels. „Die Buchungen laufen auf vollen Touren.“

Klassenfahrt auf den Reiterhof

Ähnlich sieht es auch auf dem Reiter- und Erlebnishof Groß Briesen im Fläming aus. Dort sind für die Oster- und Sommerferien bereits 20 Prozent der Plätze ausgebucht. „In der Regel können wir 80 Kinder ab acht Jahren gleichzeitig hier auf dem Hof aufnehmen und betreuen“, sagt Inhaberin Sabine Opitz-Wieben. Mehr als 200 Pferde stehen auf dem Hof. Der ist ganzjährig geöffnet und bietet auch mehrtägige Aufenthalte für Kitagruppen und Schulklassen an.

Einen neuen Trend macht indes Thomas Rathke vom Gestüt Buckautal aus: „Die Nachfrage nach Reiterferien ist ungebrochen“, bestätigt er. „Vermehrt aber haben wir auch Anfragen von Großeltern nach unseren Ferienwohnungen, die bei uns mit ihren Enkeln Urlaub machen möchten.“ Während die Großeltern in der Region Kultur genießen, toben sich die Kinder beim Reiten aus. „Da wird jeder nach seiner Façon glücklich.“

Von Marion von Imhoff