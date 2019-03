Linthe

In der Belziger Straße in Linthe ist in der Nacht zu Samstag in Gewerberäume eingebrochen worden.

Die Täter haben sich gewaltsam Zugang zu den Lagerräumen verschafft und mehrere Schränke und Schubladen durchwühlt. Nach ersten Erkenntnissen haben sie aus zwei Räumen mehrere Reitutensilien, diverse Werkzeuge und Baumaschinen gestohlen.

Insgesamt entstand ein Schaden im mittleren vierstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei sicherte am Tatort mehrere Spuren. Weitere Ermittlungen laufen.

Von MAZ