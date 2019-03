Kleinmachnow

Ein Bus musste am Montagmorgen auf der Ernst-Thälmann-Straße in Kleinmachnow stark abbremsen, um eine Kollision mit einem Pkw zu verhindern, der dem Bus entgegenkam und plötzlich nach links in die Straße Hohe Kiefer abbog. Durch den abrupten Bremsvorgang stürzte eine ältere Dame (78) im Bus und verletzte sich dabei. Sie wurde von Rettungskräften in ein Klinikum gebracht. Der Pkw-Fahrer dagegen war einfach weitergefahren. Polizeibeamte nahmen eine Unfallanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr auf.

Von MAZonline