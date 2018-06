Reckahn

Die Sanierung eines solchen Gebäudes haben die Bauarbeiter auch noch nicht erlebt, die am Renaissancebau in Reckahn beschäftigt sind. „So etwas hatten wir noch nie“, sagt einer der Männer. Das fast abrissreife rund 400 Jahre alte Gebäude ist nun tatsächlich fast abgerissen. Der überwiegende Teil des maroden Mauerwerks ist entfernt. Das Haus, das für 2,5 Millionen Euro aufwändig saniert und ein Gemeinde- und Konferenzzentrum werden soll, ist kaum noch als Gebäude wahrnehmbar.

Der Dachstuhl fehlt, Zwischenwände sind entfernt, selbst ein Teil der Fassade ist herausgebrochen. Es ist nur noch ein Rudiment eines Bauwerks und muss von Grund auf neu aufgebaut werden. Schon im November 2016 teilte Architekt Egon Behrens vom Potsdamer Architekturbüro Behrens und Heinlein mit, dass 80 Prozent des Mauerwerks abgetragen werden müssten. Bei den Zuhörern löste das Erstaunen aus. Von „Geldverbrennen“ sprach ein Reckahner Bürger.

Nach Angaben von Kloster Lehnins Bürgermeister Uwe Brückner sind derzeit die letzten „Rückbauarbeiten“ kurz vor dem Abschluss. „Parallel erfolgt der Einbau der Sauberkeitsschicht und der Fundamente“. Der Dachstuhl wird voraussichtlich im September 2018 wieder errichtet sein. Gefeiert werden soll das mit einem Richtfest.

Die Bauarbeiten dauern wohl bis Mitte 2019

Selbst für den Laien ist erkennbar, dass eine Fertigstellung noch in diesem Jahr nicht mehr möglich ist. „Die Bauarbeiten dürften bis in das erste Halbjahr 2019 andauern“. Eine Zusage der Fördermittelstelle steht indes laut Brückner noch aus.

Ein Blick ins Innere des Renaissancebaus in seinem jetzigen Zustand. Quelle: Marion von Imhoff

Tatsächlich ist der Bau erheblich in Verzug geraten. Ursprünglich sollten die Fördermittel bis zum Jahresende abgerechnet sein, was eine Fertigstellung in der zweiten Jahreshälfte nötig gemacht hätte. Doch erst im Januar, ein halbes Jahr nach der symbolischen Grundsteinlegung, konnten die Bauarbeiten tatsächlich beginnen. Die Angst war groß, dass das Fördergeld durch den schleppenden Bauverlauf verloren gehen könnte.

Eigentümer des Gebäudes ist die Stiftung „Der Kinderfreund“. Als Bauherr tritt die Gemeinde Kloster Lehnin auf, die auch die Bauarbeiten begleitet. 1,12 Millionen Euro kommen vom Bund und 1,4 Millionen Euro investiert die Gemeinde.

Von Marion von Imhoff