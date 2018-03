Rotes Kreuz verleiht goldene Ehrennadeln

Am Freitagabend sind in der Bad Belziger Springbachmühle 23 Menschen ausgezeichnet worden, die bereits 50 oder 75 Mal ihr Blut gespendet haben. Das Deutsche Rote Kreuz ehrt mit der goldenen Ehrennadel all jene, die ihm schon seit vielen Jahren die Treue halten. Einem Spender wurde dabei diesmal eine Sonderrolle zuteil.