Bad Belzig

So langsam steigt auch das WM-Fieber im Fläming. Und viele Fußballfreunde wollen vor allem die Weltmeisterschafts-Spiele der deutschen Mannschaft zusammen verfolgen. Hier ein Überblick ausgewählter Public-Viewing-Standorte im Fläming.

Getränkepartner Kräft & Sohn in Bad Belzig: Nach dem erfolgreichen ersten Public Viewing vor zwei Jahren zur Fußball-Europameisterschaft geht es nun in der Halle des Getränkehändlers in der Brücker Landstraße 7 in die zweite Runde. Platz ist dort für 250 Fußballfreunde, die alle WM-Spiele der deutschen Mannschaft zu sehen bekommen. „Damit jeder in den vollen Fußballgenuss kommt, werden wir zwei Leinwände aufstellen“, verspricht René Kräft. Neben natürlich einem großem Getränkeangebot soll der kleine Hunger mit Bockwurst und Knacker gestillt werden. Der Eintritt ist frei. „ Wir freuen uns auf viele Besucher und spannende Spiele“, sagt Kräft. Geöffnet wird immer eine Stunde vor dem Anpfiff.

Autohaus Böttche in Brück: Bereits zum siebten Mal ist das Autohaus in der Planestadt Public-Viewing-Standort. Veranstalter ist der FSV Brück 1922. In der Halle des Autohauses in der Lindenstraße 29A stehen wieder bis zu 200 Plätze bei freiem Eintritt zur Verfügung. Auf einer großen Leinwand kann man alle deutschen Spiele gemeinsam verfolgen. Angeboten werden Getränke sowie etwas für den kleinen Hunger. „Unser Public Viewing ist ja schon zur Tradition geworden und wir freuen uns wieder auf viele stimmungsvolle Spiele“, meint FSV-Präsident Stefan Jaeck.

Kammerspiele Treuenbrietzen: Der Kinosaal in der Leipziger Straße 214 war schon einige Male Public-Viewing-Standort von Spielen internationaler Fußballturniere. Der Saal hat ein Fassungsvermögen von exakt 199 Plätzen. Sehen kann man dort alle Spiele der deutschen Mannschaft sowie das WM-Finale. Der Eintritt beträgt pro Person einen Euro. Angeboten werden kühle Getränke und Bockwurst. „Unser Saal war bei WM- und EM-Spielen immer gut besucht. So freuen wir uns auch diesmal auf viele Fußballfreunde und gute WM-Stimmung“, sagt der Vorsitzende des Kinofördervereins Thomas Sommer.

Freiwillige Feuerwehr Cammer:Das Gerätehaus der Feuerwehr im Ortsteil von Planebruch in der Hauptstraße 47 ist zum dritten Mal Public-Viewing-Standort, an dem 50 Fußballfreunde Platz haben. Gezeigt werden alle Spiele der deutschen Mannschaft und ab dem Achtelfinale ausgewählte interessante Begegnungen. Der Eintritt ist frei. „Wir freuen uns wieder auf stimmungsvolle Spiele“ sagt Michael Göde von der Freiwilligen Feuerwehr in Cammer.

Titanen der Rennbahn in Brück: Neben dem großen Treiben der Kaltblutpferde in der Titanen-Arena sollen auch WM-Fußballfreunde voll auf ihre Kosten kommen. Live übertragen werden an einem Public-Viewing-Platz neben der Titanen-Arena während der vier Veranstaltungstage (21. bis 24. Juni) alle WM-Gruppenspiele. Höhepunkt ist dann am Samstag um 20 Uhr das letzte Gruppenspiel der deutschen Auswahl gegen Schweden. Während der Eintritt am Donnerstag frei ist, ist der Eintritt zu den WM-Spielen an den Ticketpreis der Titanen-Veranstaltungstage gebunden.

Weitere Public-Viewing-Standorte: Gemeinsam Fußballschauen kann man auch bei der Freiwilligen Feuerwehr in Wiesenburg (alle deutschen Spiele) oder in der Bad Belziger Gaststätte „Alter Brauhof“.

Von Jörgen Heller