Göhlsdorf

Am Montagabend meldete eine Frau der Polizei ein Feuer in der Nähe der A10 in Göhlsdorf.

Gegen 23 Uhr stellte die Polizei den Brand in einer teilweise zerfallenen Ruine auf einer Ackerfläche fest. Es ist noch unklar, warum die Abfälle in der Ruine Feuer gefangen haben.

Personen waren nicht in Gefahr. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, der einen Sachschaden von 100 Euro verursachte. Die Polizei nahm eine Anzeige wegen Sachbeschädigung auf.

Von MAZ Online