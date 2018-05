Mittelmark

Rund 290 Jungen und Mädchen im Brandenburger Umland stehen in diesem Sommer vor ihrer Einschulung. Das ist ein leichter Rückgang zum vorigen Jahr mit rund 320 ABC-Schützen. Die Zahlen sind noch vorläufig, weil das eine oder andere Kind nach der Schuleingangsuntersuchung vom Unterricht für ein Jahr zurückgestellt wird.

Wie Jeserigs Schulleiter Michael Klose am Dienstag der MAZ mitteilte, rechnet die Grundschule mit 45 Erstklässlern im neuen Schuljahr. „Da kann sich durch Weg- oder Zuzug noch etwas ändern“, so Klose. Derzeit besuchen 50 Jungen und Mädchen an der Jeseriger Grundschule die erste Klasse. Bis auf die derzeitige fünfte Klasse sind alle Jahrgänge zweizügig, das heißt, sie erhalten Unterricht in zwei Parallelklassen.

Rund 30 ABC-Schützen feiern im Sommer in Groß Kreutz Einschulung

In der Erich-Kästner-Grundschule in Groß Kreutz werden voraussichtlich 30 Kinder eingeschult, im vorigen Jahr waren es vier Jungen und Mädchen weniger. Das Pädagogenteam der Grundschule in Radewege freut sich nach jetzigen Stand auf etwas mehr als 30 Schulanfänger. Knapp 40 Jungen und Mädchen besuchen dort derzeit die erste Klasse.

Vielfältige Schullandschaft im Ländlichen Die Grundschulen rund um die Stadt Brandenburg bieten ein ländliches Umfeld, familiäres Lernen und oftmals kleinere Klassen als städtische Schulen. Elf Grundschulen gibt es zwischen Ziesar und Groß Kreutz, Pritzerbe und Golzow. Sie sind in ihren Profilen so vielfältig wie das Leben selbst. Es gibt Schulen mit jahrgangsübergreifenden Klassen wie in Wollin oder Roskow, an denen Kinder zweier Klassenstufen gemeinsamen Unterricht erhalten. Dabei handelt es sich um so genannte Flex-Klassen. Größere Schulen wie in Groß Kreutz, Ziesar und Jeserig unterrichten auch in altershomogenen Klassen.

Den ersten offiziellen Schultag am 20. August haben in der Grundschule Roskow nach derzeitigem Stand 14 Jungen und Mädchen. Im vorigen Jahr kamen dort zehn ABC-Schützen neu an die Schule. Pritzerbe hat mit 30 künftigen Erstklässlern einen Rückgang, wurden dort doch im vorigen Jahr 32 Schulanfänger aufgenommen.

45 Schulanfänger erwartet das Lehrerteam in Wusterwitz

Ihrem neuen Leben in der Wilhelm-Götze-Grundschule in Wusterwitz fiebern derzeit rund 45 künftige ABC-Schützen entgegen und damit nach jetzigem Stand so viele wie im vorigen Jahr.

In Ziesar geht das Lehrerkollegium nach derzeitigen Zahlen von 31 Schulanfängern aus. Im vorigen Jahr waren es drei mehr. Am Görzker Standort der Schule werden ab August 13 junge Mittelmärker Lesen, Schreiben und Rechnen lernen. 15 ABC-Schützen zählt die Zweigstelle der Ziesaraner Grundschule im laufenden Schuljahr.

Wollins Schulleiter ist zufrieden mit den Anmeldezahlen

In Wollin werden 15 Schulanfänger ab dem 20. August durch die Flure stürmen. Derzeit besuchen dort 14 Kinder der ersten Klasse den jahrgangsübergreifenden Unterricht. „Ich bin sehr zufrieden mit den Zahlen“, sagt Schulleiter Axel Mäske. An der Grund- und Gesamtschule Lehnin werden ab August rund 54 Kinder die erste Klasse besuchen. Derzeit unterrichtet das Lehniner Pädagogenteam 56 ABC-Schützen. 18 Kinder werden voraussichtlich in der Friedrich-Eberhard-von-Rochow-Grundschule in Golzow ihre Einschulungsfeier im Sommer feiern. 19 waren es dort im vorigen Sommer.

Nach Angaben von Andrea Metzler, Sprecherin des Landkreises Potsdam-Mittelmark, sind die Schuleingangsuntersuchungen wegen personeller Probleme noch nicht ganz abgeschlossen. Regulär hätten sie bis Ende April beendet sein müssen. Für alle Kinder, die bis zum 30 September eines Jahres sechs Jahre alt werden, besteht laut Landesschulgesetz für das gleiche Jahr ab dem 1. August Schulpflicht.

Von Marion von Imhoff