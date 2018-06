Treuenbrietzen

Die Stadt Treuenbrietzen würde sich gerne mit der Stadt Bad Belzig zentrale Aufgaben teilen. Das geht aus ihrer 23 Seiten umfassenden Stellungnahme zum zweiten Entwurf des Landesentwicklungsplanes Hauptstadtregion (LEP-HR) hervor. Darin schlagen die Sabinchenstädter vor, gemeinsam mit der Kreisstadt ein „Mittelzentrum mit Funktionsteilung“ zu schaffen.

Wie Treuenbrietzen haben viele Orte im Hohen Fläming aktuell ein Luxusproblem. Ging es vor Jahren teils noch darum, Kindergärtenplätze auf dem Lande zu reduzieren und Schulen womöglich zu schließen, „müssen wir jetzt dringend neue Kitaplätze schaffen und eine Schule bauen“, sagt auch Andreas Kreibich (SPD), der ehrenamtliche Bürgermeister der Gemeinde Borkheide.

Enormer Zuzug sprengt Schule

Der Zuzug sei enorm und sprunghaft angestiegen. So wuchs auch die Zahl der Grundschüler von 206 dieses Jahr auf 250 im nächsten. Das verdeutlichte Kreibich jetzt bei einem Forum mit Kathrin Schneider (SPD), Brandenburgs Ministerin für Infrastruktur und Landesplanung, in Treuenbrietzen. Alleiniges Thema war dort der zweite Entwurf des LEP-HR.

Auf Einladung von Günter Baaske (SPD), dem Wahlkreisabgeordneten im Landtag, sowie Treuenbrietzens Bürgermeister Michael Knape (parteilos), stellte sich die Ressortchefin im Bürgerhaus den Fragen von rund 50 Lokalpolitikern und Verwaltungsmitarbeitern aus dem Raum Bad Belzig, Brück, Niemegk, Treuenbrietzen und Wiesenburg. Bürgermeister, Amtsdirektoren, Gemeindevertreter, Ortsbeiräte und Abgeordnete konfrontierten die Ministerin mit ihren unterschiedlichen Sorgen um die weiteren Entwicklungsmöglichkeiten ihrer Ort abseits von Zentren.

Infrastruktur-Ministerin Kathrin Schneider (SPD) verteidigt den Landesentwicklungsplan LEP-HR vor Vertretern aller Kommunen im Hohen Fläming. Quelle: Thomas Wachs

Vor allem seien es finanzielle Nöte, die es oft unmöglich machen, Fördertöpfe zu nutzen, weil Eigenanteile nicht aufgebracht werden können. „Wir müssen und wollen auf die Entwicklung reagieren, können es aber nicht ohne Geld“, erklärte Michael Knape. In der Kooperation mit Bad Belzig erhoffte sich der Bürgermeister bessere Zuschüsse für Aufgaben, „die wir auch für andere Orte erfüllen“.

Lokalpolitiker wünsche mehr Möglichkeiten

Viele der Kommunalpolitiker wünschen sich zudem weniger Beschränkungen bei der Ausweisung neuer Wohngebiete. Außerhalb von Orten mit Zentralfunktion – im Hohen Fläming ist das nur Bad Belzig – waren anfangs 0,5 Hektar pro 1000 Einwohner vorgesehen. Nun soll es immerhin ein Hektar sein dürfen.

„Doch auch diese Flächen könnten wir schon jetzt belegen“, sagte Treuenbrietzens Bauamtsleiter: „Die Nachfrage junger Familien ist groß“, so Höhne. Er sorgt sich auch darum, „dass wir all das, was mit viel Städtebauförderung und Engagement der Bürger geschaffen wurde, künftig auch erhalten können“, so der Ressortleiter.

Ministerin setzt auf Verdichtung

Die Ministerin setzt „lieber auch auf Innenverdichtung bestehender Siedlungen als auf Neubau auf der grünen Wiese, der immer auch Bedarf für neue Infrastruktur nachzieht“, so Schneider.

Gutes Beispiel gebe Treuenbrietzen, wo derzeit Innenbereichsflächen für B-Pläne gesucht werden „und wir keine Probleme haben, diese auszuweisen“. Doch hätten viele Orte ihre Potenziale, die sie schon nach dem jetzigen Entwicklungsplan haben, gar nicht ausgeschöpft, so Schneider.

Im zweiten Entwurf des LEP-HR seien durchaus viele Aspekte der rund 1000 Stellungnahmen eingeflossen. Zum zweiten Entwurf gab es 750 Zusendungen. „60 Prozent des Textes im zweiten Entwurf sind nun neu“, sagte Schneider.

Neue Ebene eingezogen

Neben der Verdopplung der Eigenentwicklung gebe es weitere neue Schritte. So die Einführung vier neuer Mittelzentren und der „Grundfunktionalen Schwerpunkte“ als neue Ebene. „Hier würde es mich wundern, wenn nicht auch Treuenbrietzen diesen Status erhalten könnte“, so Schneider. Damit würden sich die Entwicklungsmöglichkeiten deutlich verbessern. Zudem sollen der von Berlin ausgehende „Siedlungsstern“ entlang von Bahntrassen an Expresslinien erweitert, neue Achsen geschaffen sowie bestehende verlängert werden.

Ferner gebe es „neue Planansätze zu ländlichen Räumen und einen stärkerer Fokus auf die Sicherung landwirtschaftlicher Flächen“, sagte Kathrin Schneider zum zweiten Entwurf des LEP-HR. Er soll nächstes Jahr in Kraft treten und dann zehn Jahre die Richtung vorgeben.

Wiesenburg plagen Schrumpfungsschmerzen

Von „Schrumpfungsschmerzen“ sprach indes Marco Beckendorf, der Bürgermeister von Wiesenburg/Mark angesichts sinkender Einwohnerzahlen seiner Gemeinde. Er habe keine Einwände zum Entwicklungsplan formuliert. Für die Dörfer seiner Gemeinde wünscht sich Beckendorf jedoch Förderprogramme zu Sicherung historischer Bausubstanz auf dem Lande.

Großes Problem für den ländlichen Raum sei auch die Mobilität. So verwies Harry Strauch, Ortsvorsteher von Marzahna auf fehlende Anschlüsse der Dörfer zu Plus-Bus oder Bahn in Treuenbrietzen. Annett Lehmann, Ortschefin aus Frohnsdorf, forderte einen neuen Bahnhaltepunkt an der RB 33 für den Ort. Dirk Borgwardt, Ortsvorsteher von Damelang-Freienthal, bekräftigt die Forderung nach einem Radweg zwischen Golzow und Brück an der L 85.

Zu diesen Punkten sicherte Günter Baaske nach Ortsterminen Unterstützung zu. „Bei den Bussen müssen wir mit dem Kreis reden, bei Radwagen und Bahn mit dem Land“, sagte der Wahlkreisabgeordnete.

Von Thomas Wachs