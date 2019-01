Rietz

Immer am zweiten Januarwochenende ist ganz Rietz auf den Beinen. Zuerst sind die Männer des Ortes gefragt. Der alten Tradition des Scheppervereins folgend, dürfen nur sie an der Generalversammlung im Saal der Gaststätte „Zum Seeblick“ teilnehmen.

Neun Beerdigungen in 2018

„Das vergangene Jahr war nicht ganz einfach“, sagt der Vereinsvorsitzende Ronny Linke. „Gleich neun Mal mussten wir uns auf dem Friedhof einfinden, um eine Vereinsmitglied zu Grabe zu tragen. Und in diesem Jahr waren wir auch schon einmal im Einsatz.“ Hilfe und Beistand in den schwersten Stunden ist der Vereinszweck, der sich am längsten im Schepperverein erhalten hat.

Zur Galerie Das Modell eines alten Kaffenkahn ist seit 1859 das Vereinssymbol der Rietzer Schepper. Immer am zweiten Januarwochenende wird es bei einem Umzug durch Straßen des Dorfes getragen.

Als der Zusammenschluss im 1780 gegründet wurde, verdienten viele Rietzer ihr Geld noch auf dem Wasser. Als Schiffer waren sie das Jahr über unterwegs, transportierten Güter auf den Flüssen und Kanälen. Nur im Winter waren die Männer zu Hause. Dann gab es genug Zeit sich auszutauschen, sich zu unterstützen, aber auch zusammen in großer Runde zu feiern.

Zum Feiern versammeln sich die Rietzer heute noch. Am Nachmittag sind zuerst die Kinder zum Tanz und die Senioren zu Kaffee und Kuchen eingeladen. Am Abend geht es dann beim Schepperball hoch her. Für die richtige Stimmung im Saal sorgen die Bollmann-Musikanten.

Umzug durchs Dorf

Mit Pauken und Trompeten begleitete die Gruppe aber auch den großen Umzug durch das Dorf. Immer nach der Generalversammlung holen die Männer ihr Vereinssymbol, das Modell eines alten Kaffenkahns, aus der Dorfmitte ab. Es ist mit den vielen bunten Schleifen geschmückt, die Vereinsmitglieder gestiftet haben.

Die ehrenvolle Aufgabe das traditionsreiche Symbol beim Umzug zu tragen, übernimmt immer der Kassierer des Scheppervereins. Für gut 20 Jahre war das Manfred Schewe. „Wenn der Wind ordentlich weht, war das manchmal nicht ganz einfach“, erinnert sich Schewe, der sich jetzt nach langen Jahren in der Verantwortung aus der Vorstandsarbeit verabschiedet hat.

An seine Stelle als Kassierer ist Joachim Eimer gerückt, der zum ersten Mal mit dem bunt behangenen Kaffenkahn in Händen den Marsch durch das Dorf anführen durfte.

Von Christine Lummert