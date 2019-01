Kloster Lehnin

In der Berliner Straße in Damsdorf ( Potsdam-Mittelmark) ist am Neujahrsmorgen eine Scheune in Brand geraten. Nach ersten Erkenntnissen könnte eine Rakete Grund für die Flammen gewesen sein. Der Alarm ging gegen 9 Uhr ein. Es brannte eine Scheune und das Feuer drohte auf das angrenzende Wohnhaus überzugreifen. Zum Einsatz eilten Feuerwehrleute aus Lehnin, Damsdorf, Trechwitz und Göhlsdorf. Auch die Besatzung eines Rettungswagens aus Lehnin rückte aus.

In einer Sackgasse am Waldrand liegt der Brandort. Quelle: Julian Stähle

Nach Angaben der Leitstelle Brandenburg war das Feuer gegen 12 Uhr gelöscht. Nun ermittelt die Kripo zur Brandursache. Schon in der Silvesternacht waren die Kameraden zu mehreren Mülltonnenbränden ausgerückt.

Der vierte Einsatz des Tages forderte die freiwilligen Brandschützer bei einem Strohmieten-Brand zwischen Emstal und Busendorf. Zehn Kubikmeter standen in Flammen. Feuerwehrleute aus Lehnin, Nahmitz, Damsdorf und Emstal löschten den Brand.

Die ausgebrannte Scheune in Damsdorf. Quelle: Julian Stähle

Verletzt wurde bei den Feuern glücklicherweise niemand. Als Brandursache vermuten die Retter außer Kontrolle geratene Feuerwerkskörper.

Von Julian Stähle, Marion von Imhoff