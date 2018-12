Brielow

Am Abend des ersten Weihnachtstages war eine Taxifahrerin auf der Landesstraße 98 von Brielow in Richtung Brielow-Ausbau unterwegs. In Höhe eines Grundstückes stieß das Taxi gegen 22.45 Uhr mit einem 65 Jahre alten Fußgänger zusammen, der sich am rechten Fahrbahnrand befand.

Wie die Polizei berichtet, erlitt der Mann schwere Verletzungen, die vor Ort eine notärztliche Behandlung erforderten. Anschließend wurde der Mann ins Krankenhaus gefahren.

Am Unfallort hat die Polizei erste Ermittlungen zur Ursache des Unglücks eingeleitet, Unfallspuren gesichert und Zeugen festgestellt. Die Kriminalpolizei führt die Ermittlungen weiter, das Ergebnis ist noch offen. Die Höhe des Sachschadens wird mit 2000 Euro angegeben.

Von MAZ