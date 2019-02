Lehnin

Bei einem schweren Verkehrsunfall an der L 86 bei Lehnin ist am Freitagmittag ein 75 Jahre alter Mann aus Potsdam-Mittelmark schwer verletzt worden. Nach Angaben von Polizeisprecher Daniel Keip war der Rentner mit seinem Auto mit einem anderen Fahrzeug zusammengestoßen. Der Unfall ereignete sich zwischen Lehnin und der Autobahnanschlussstelle Lehnin an der A 2. Der genaue Unfallhergang ist noch unklar.

Retter eilen am Freitagmittag zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Landstraße zwischen Lehnin und Damsdorf. Der Alarm ging bei der Polizei um 13 Uhr ein.

Der Wagen des Rentners schleuderte in den Wald. Der Mann wurde in dem Fahrzeug eingeklemmt. Das andere Auto kam auf dem Radweg zum Stehen. Auch das Fahrzeug scheint annähernd Totalschaden erlitten zu haben. Der Fahrer ist laut Polizei nach jetzigem Kenntnisstand wie durch ein Wunder unverletzt geblieben.

Ein Großaufgebot von Feuerwehrleuten rückte aus. Auch ein Rettungshubschrauber stieg auf. Dazu eilten ein Notarzt und die Besatzungen von zwei Rettungswagen zum Unfallort.

Der Unfallverursacher kam ins Krankenhaus.

Von Marion von Imhoff