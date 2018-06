Schwielowsee

Beim Baden im Schwielowsee ist am Wochenende ein 66-jähriger Mann offenbar ertrunken. Am Samstagabend hatte seine Frau, die aus der Gemeinde Schwielowsee stammt, ihren Mann als vermisst gemeldet. Er kehrte vom Baden nicht zurück. Die Polizei suchte den Mann bis weit in die Nacht mit Unterstützung der Feuerwehr, der DLRG, der Wasserschutzpolizei und einem Hubschrauber – jedoch leider erfolglos.

Am Sonntagmorgen gegen 8.30 Uhr ist dann eine leblose Person im Wasser festgestellt worden. Für die Bergung wurde das Ufer abgesperrt. Im Verlauf stellte sich heraus, dass es sich um den 66-Jährigen handelte. Ein Todesermittlungsverfahren läuft. Derzeit schließt die Polizei das Einwirken eines Dritten aus.

Von MAZonline