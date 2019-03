Geltow

Der Anbau an der Geltower Grundschule hat Gestalt angenommen: Die Rohbauarbeiten sind inzwischen abgeschlossen, wie das Bauamt der Gemeinde in einer Information an den Ortsbeirat mitteilt. Dank des milden Wetters konnte das dritte Geschoss zügig fertiggestellt werden. Mitte März sollen nun die Dachdecker und Fassadenbauer ans Werk gehen, heißt es. Ebenso werden in Kürze auch die Fenster eingebaut. Laut Verwaltung wird der Erweiterungsbau aber erst im Januar 2020 fertig. Bislang waren die Planer von Herbst 2019 ausgegangen.

Außerdem sei von einer weiteren Kostenerhöhung auszugehen. Dem Bauamt liegen mittlerweile die Ergebnisse der Ausschreibung für Teile des Innenausbaus vor. Die Angebotspreise rangierten teilweise weit über der ursprünglichen Kostenberechnung des Planungsbüros. Abgesehen vom Abriss des alten Heizhauses sind alle bislang ausgeschriebenen Bauleistungen teurer geworden als eingeplant, erklärt die Verwaltung weiter und nennt eine Steigerung um acht bis zwölf Prozent.

Bodenplatte musste anders gestaltet werden

Wie berichtet, hatte zuletzt ein erhöhter Grundwasserpegel unter dem Fundament des Anbaus für Mehrkosten von 440.000 Euro gesorgt. Die Bodenplatte musste anders gestaltet werden, um sicher zu gehen, dass sie tragfähig ist. Die Gesamtkosten für den Anbau wurden auf 3,7 Millionen Euro geschätzt. Hinzu kommt die Sanierung des Bestandsgebäudes für rund 3,3 Millionen Euro.

Zusätzliche Kosten entstanden infolge von Auflagen der Baubehörde in der Baugenehmigung und für den Kauf der zwei Millionen Euro teuren Containeranlage. Die Gemeinde hat einen Kredit in Millionenhöhe für den Ausbau der Schule aufgenommen. Erleichterung brachte ein Förderbescheid des Bildungsministeriums in Höhe von drei Millionen Euro.

Von Luise Fröhlich