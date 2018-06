Geltow

Die Ausstattung für die Containeranlage, in der die Geltower Kinder während der Bauarbeiten an der Grundschule unterkommen sollen, wird teurer als gedacht. Deshalb sollen die Gemeindevertreter in ihrer Sitzung am 4. Juli über die Nachbewilligung von 17 800 Euro im aktuellen Haushaltsjahr entscheiden. Der Finanzausschuss gab jüngst grünes Licht. Maximal 8,5 Millionen Euro sollen der Anbau, die Sanierung des Altbaus und die Maßnahmen kosten, die notwendig sind, um den Schulbetrieb aufrecht zu erhalten. Die Gemeinde hatte sich, wie berichtet, entschieden, eine Containeranlage zu kaufen anstatt zu mieten. Der Ankauf kostet allein rund 1,7 Millionen Euro.

Mit drei Millionen Euro fördert das Land Brandenburg die Modernisierung der Schule. Die Gemeinde selbst hatte nach einem langen Kampf um Fördermittel einen Kredit in Millionenhöhe aufgenommen, um den Aus- und Umbau der Einrichtung finanziell zu sichern. Der Abriss des alten Heizhauses ist als erster Schritt der Bauarbeiten beendet und auch die Grube für das Fundament des neuen Dreigeschossers ist bereits zu erkennen. Im August 2019 soll dieser nach erster Zeitplanung fertig sein. Bis dahin kommen die Schüler in der Containeranlage unter.

Von Luise Fröhlich