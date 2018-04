Schwielowsee

Kurioser Zwischenfall im Landkreis Potsdam-Mittelmark. Am Gewerbepark in Ferch kam es zu einem Wildunfall der etwas anderen Art.

In der Nacht von Samstag zu Sonntag stieß ein Autofahrer mit einem auf die Straße laufenden Wolf zusammen. Der 31-jährige Fahrer war überrascht und konnte sein Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig stoppen. Das Tier verendete noch am Unfallort. Die Polizei nahm den Verkehrsunfall auf.

In Brandenburg gibt es im Vergleich zu anderen Bundesländern wieder relativ viele Wölfe. Vor allem in der Lausitz ist das streng geschützte Tier wieder heimisch. Verkehrsunfälle mit Wölfen kommen in Brandenburg immer wieder vor.

Lesen Sie weiter Aktuelle Polizeimeldungen aus Brandenburg und Berlin

Von MAZonline