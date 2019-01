Schwielowsee

Drei verkaufsoffene Sonntage soll es in diesem Jahr in der Gemeinde Schwielowsee geben. Sie müssen laut Gesetz von einer seit mehreren Jahren durchgeführten Veranstaltung flankiert werden und auf historischen oder ortstypischen Gegebenheiten beruhen. Der erste Termin ist der Sonntag nach dem Caputher Fährfest, das am Sonnabend, 10. August, stattfindet und jährlich mehr als 8000 Besucher anlockt. „Wir haben oft auch Gäste, die hier übernachten, deshalb bietet sich der Sonntag an“, erklärte Bürgermeisterin Kerstin Hoppe ( CDU).

Außerdem verkaufsoffen ist anlässlich des Fahrradsonntages am 15. September und zum Adventsmarkt am Gemünde, der am Samstag und Sonntag stattfindet. Am Fahrradsonntag nehmen etwa 1500 Menschen teil und beim Adventsmarkt werden 800 bis 1000 Gäste erwartet. An diesen ausgewählten Tagen dürfen Ladeninhaber ihre Türen von 13 bis 20 Uhr öffnen, ohne dazu einen Antrag beim Landkreis stellen zu müssen. Alle drei Ortsbeiräte der Gemeinde haben den Vorschlägen bei ihren Sitzungen in dieser Woche zugestimmt.

Von Luise Fröhlich