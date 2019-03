Ferch

Fernsehkoch René Socher aus Potsdam ist ab sofort Pächter und neuer Wirt in der Fercher Wildschweinbäckerei. Lange hatte Inhaberin Katrin Paulus infolge der schweren Krankheit ihres Bruders Volker nach einem neuen Koch für die Gaststätte gesucht. „In unserer Familie selbst gibt es keinen ausgebildeten Gastronomen. Den haben wir uns nun gesucht, um das Restaurant professionell weiterführen zu können“, sagt Katrin Paulus. Auf den 53-jährigen René Socher sei sie durch Zufall gestoßen. „Ich habe eine Weile Außer-Haus-Verkauf gemacht, um nicht den Eindruck entstehen zu lassen, das Restaurant wäre gänzlich geschlossen. Bei einer Auslieferung bin ich mit einem Bekannten von René Socher ins Gespräch gekommen“, erzählt sie. Im Dezember trafen sie sich zum ersten Mal und bei dem Gastronom sei es mit der Wildschweinbäckerei Liebe auf den ersten Blick gewesen.

Vor den Türen der Wildschweinbäckerei in Ferch. Quelle: Privat

Ab 1. März kredenzt er nun Braten, Gulasch, Rücken, Sülze und Leber von Wildschwein, Hirsch und Reh. „Nur aus den besten Zutaten können hochwertige Köstlichkeiten entstehen“, sagt René Socher. Gelernt hat der einstige Elektrotechniker sein Handwerk bei einem Spitzenkoch in Baden-Württemberg. Danach führte er viele Jahre ein eigenes Restaurant und wurde Ende der 90er Jahre Fernsehkoch. Mit Prominenten aus Politik, Wirtschaft, Sport und Kunst kochte er in einer Unterhaltungsshow des RBB. Als Chef einer Cateringfirma in Potsdam bereitet er Menüs für zwei bis 2000 Gäste zu.

Auf Wunsch wird auch vegetarisch gekocht

Das urige Familienrestaurant in der Beelitzer Straße hat er renoviert übernommen und will nun kulinarisch frischen Wind in die Gaststätte bringen, ohne dabei das Gesamtkonzept zu ändern. Künftig sollen auch Innereien, wie beispielsweise Leber von Hirsch und Wildschwein, auf der Speisekarte stehen. „Wir kombinieren Bewährtes mit Neuem“, so René Socher. Mit dem „Jägerbrett“ hat er sich zudem eine Besonderheit überlegt: Schinken und Salami von Hirsch und Wildschwein, Wildschweinsülze und Wildschweinschmalz mit Sauergemüse und Schwarzbrot. Abgesehen vom Dessert gibt es nur ein Gericht, das nicht vom Wild stammt: gebratenes Karpfenfilet auf Wurzelgemüse. „Aber wenn ein Gast dennoch vegetarisch essen möchte, werden wir auch für ihn etwas zaubern, was ihm schmeckt“, sagt René Socher.

1995 hatte sich Hobbyjäger Hans-Jürgen Paulus gemeinsam mit seiner Frau Karin einen Traum verwirklicht und die Märkische Wildschweinbäckerei eröffnet. Gekocht wurde anfangs, ab Herbst 1992, nur für geladene Gäste und die Speisen kamen im privaten Jagdzimmer der Familie auf den Tisch. „Damals habe ich in der eigenen Küche gebrutzelt, die Gäste benutzten noch unser privates WC“, erinnert sich Karin Paulus.

In Familienhand geblieben

Seit dem Tod des Restaurantgründers führt die Familie die Wildschweinbäckerei weiter. Volker Paulus musste aber wegen seiner Krankheit vor mehr als zwei Jahren aufgeben. Seine Schwester Katrin und ihr Lebensgefährte Klaus Grein führten das Restaurant eine Weile in Eigenregie weiter.

Volker Paulus verriet dem neuen Chef, auf was er unbedingt achten muss: „Am Summen des Ofens hörst du, ob du es richtig gemacht hast.“ Auch dürften nie verschiedene Wildsorten gemeinsam gebacken werden, weil das ihren Geschmack verfälscht.

Info: Wer die Wild-Gerichte von René Socher probieren will, sollte gerade in der Phase des Neustarts unbedingt Plätze reservieren: 033209/7 06 26

Zubereitung in alten Steinbacköfen Das in der Wildschweinbäckerei servierte Fleisch wird in Steinbacköfen gebacken, die einst für die Zubereitung von Brot gebaut worden sind. Sie haben bereits etliche Jahre auf dem Buckel und verleihen dem Fleisch einen besonderen Geschmack. Freuen können sich die Gäste auch künftig auf die „Ofenglut“ – einen 56-prozentigen Likör, die hausgemachte Wallnusstorte, Fassbier und Rotwein. Auch der Partyservice bleibt.

Von Luise Fröhlich