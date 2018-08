Caputh

Am Mittwoch, 29. August, beginnt die Sanierung der in den 1990er Jahren denkmalgerecht angelegten Wege im Schlosspark Caputh, die teilweise stark abgenutzt sind. Die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten stellt insgesamt etwa 2100 Quadratmeter wassergebundene Wegedecke nördlich des Schlosses sowie im Umfeld dieses Bereiches wieder her. Der Ehrenhof bleibt unberührt.

Vorgesehen ist, die oberen fünf bis sieben Zentimetzer der nur noch unregelmäßig vorhandenen Deck- bzw. Zwischenschicht abzunehmen und profilgerecht wiederaufzubauen. Zudem sind Wegeführungen leicht zu korrigieren, erklärte Sprecher Frank Kallensee. Um das optimale Abfließen des Oberflächenwassers zu ermöglichen, werden neue Entwässerungsrinnen aus gelben Klinkersteinen eingefügt.

Abschnittsweise wird die Maßnahme von West nach Ost durchgeführt. Dazu müssen einzelne Wege und auch Parkeingänge temporär gesperrt werden. Eine Verbindung vom Schloss zur Havel bleibt aber offen. Mitte Oktober soll die Sanierung beendet sein.

Von MAZonline