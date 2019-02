Caputh

Die Gemeinde Schwielowsee soll trotz finanzieller Hürden am Logierhaus des Caputher Schlosses als Touristeninfo festhalten. Dafür haben sich die Gemeindevertreter bei ihrer Sitzung am Mittwochabend mit 19 Ja-Stimmen und drei Enthaltungen ausgesprochen. Neben einer monatlichen Miete von etwa 900 Euro für vier Räume kämen auch die Kosten für den Innenausbau des Logierhauses auf die Kommune zu. Dieser liegt in den Händen der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten und soll inklusive Ausstattung mit Schließfächern rund 200 000 Euro kosten. Das im Haushalt bereit gestellte Geld wird aber nur freigegeben, wenn die Gemeinde eine Förderung von der Landesinvestitionsbank erhält, betonte Bürgermeisterin Kerstin Hoppe ( CDU).

Ein Vorgespräch ergab, dass 90 Prozent der Baukosten übernommen werden könnten. „Wir wollen bis Mai den Fördermittelantrag stellen und könnten dann noch in diesem Jahr final entscheiden“, sagte Kerstin Hoppe. Wenn die Gemeinde zusichert, den Mietvertrag zu unterschreiben, bereitet die Stiftung den Ausbau nach den Wünschen und Anforderungen an die Touristeninfo vor. Passiert das nicht, erfolgt nur ein Standardausbau, heißt es in der Vorlage der Verwaltung.

Enge Zusammenarbeit geplant

Noch nicht ausgehandelt ist neben dem Mietvertrag eine Kooperationsvereinbarung zwischen Gemeinde und Schlösserstiftung. „Wir wollen eng zusammenarbeiten und am Ende nicht die alleinigen Leistungserbringer sein“, so die Bürgermeisterin weiter. Abgestimmt werden muss zum Beispiel, wer am Wochenende die Touristeninfo betreut oder ob die Gemeinde im Auftrag der Stiftung Eintrittskarten für das Schloss oder Souvenirs verkauft. Die Kosten für das Personal könnte die Stiftung der Kommune erstatten. Ziel ist es Kerstin Hoppe zufolge, mit der Touristeninfo im Logierhaus im Januar 2022 zu starten.

Von Luise Fröhlich