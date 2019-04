Schwielowsee

In Caputh und Geltow sollen hölzerne Stege und Plattformen erneuert werden. Darüber hat am Mittwochabend der Hauptausschuss beraten. Einerseits geht es um die Steganlage in Alt-Geltow zwischen Spielplatz und der Straße Am Grashorn. Ein Prüfung im vorigen Jahr ergab, dass sie sich in einem maroden Zustand befindet und ersetzt werden soll. Eine Dammaufschüttung hätte etwa 70.000 Euro gekostet, sei im Überschwemmungsgebiet aber nicht möglich. Deshalb bleibt die Variante, 365.000 Euro für einen neuen Steg auszugeben, für den die Gemeinde eine Förderung bekommen könnte.

„So viel Geld dafür auszugeben, kann es nicht sein. Wir sollten uns ein Angebot für eine normale funktionale Brücke einholen, ohne die ganzen Vorgaben, die an eine Förderung gebunden wären“, sagte Roland Büchner (Bürgerbündnis).

Andererseits geht es um zwei Holzplattformen am Caputher Gemünde und einen Steg auf der Geltower Seite, die ebenfalls erneuert werden sollen. 50 000 Euro wurden dafür in den aktuellen Haushalt eingeplant, dürften aber nicht ausreichen. Deshalb wäre die Gemeinde auch in diesem Fall auf Fördergeld angewiesen. Roland Büchner kritisierte, dass diese nicht schon früher beantragt wurden. Bürgermeisterin Kerstin Hoppe ( CDU) hofft auf mehr Klarheit nach einem Gespräch mit der Landesinvestitionsbank zu den Projekten.

Von Luise Fröhlich