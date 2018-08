Seddiner See

Kluge Bauherren wissen, dass nichts für die Ewigkeit ist. An der Heimvolkshochschule am Seddiner See haben sie deshalb bei der Grundsteinlegung für deren Erweiterungsbau ein paar wichtige Informationen für die Nachwelt in die Zeitkapsel gesteckt. Sie geben Auskunft darüber, was 2018 für ein Jahr vor allem für die Bauern war. Falls in 1000 Jahren also Archäologen auf den Grundstein des Erweiterungsbaus stoßen und die Schatulle darin entdecken, werden sie erfahren, dass es für die Landwirte im Land Brandenburg ein sehr schlechtes Jahr war. „Die extreme Trockenheit der letzten Monate hat uns eine Missernte beschert und wir sorgen uns um das Futter für den kommenden Winter. Seit Aufzeichnung der jährlichen Niederschläge war es bis August noch nie so trocken wie in diesem Jahr“, heißt es auf der Urkunde, die mit Euro-Münzen und einer MAZ in die Zeitkapsel gelegt wurde, die Landwirtschaftsminister Jörg Vogelsänger (SPD), Seddiner-See-Bürgermeister Axel Zinke (parteilos) und Klaus Benthin, Leiter der Heimvolkshochschule, am Mittwoch in den Grundstein einmauerten.

Dieser Akt war sozusagen der Startschuss für eine neue kulinarische Offensive an der Heimvolkshochschule. Der Anbau, der das ehrwürdige alte Forsthaus Kunersdorf ergänzt, wird der Bildungsstätte am Seddiner See einen auf 85 Plätze erweiterten Speisesaal und eine moderne Küche mit schonenden Garmethoden bescheren. Das klingt zunächst nach einer profanen Nachricht, ist es aber nicht. „Für uns als Heimvolkshochschule hat die Küche eine pädagogische Bedeutung“, sagt Benthin. Außerdem gilt das humorvoll vorgetragene Credo: „Ein schlechter Referent kann nur durch gutes Essen wieder wettgemacht werden.“

Am Seddiner See wird freilich ganz ernsthaft der traditionelle Ansatz verfolgt, auch langfristige Seminare über mehrere Tage anzubieten und dabei Hauswirtschaft und Küche eine tragende Rolle zukommen zu lassen, die nach den Kursen ins Spiel kommen. „Die Leute sollen nach den Seminaren nicht einzeln auf ihren Zimmern in den Fernseher gucken, sie sollen untereinander im Gespräch bleiben“, so Benthin. Das gemeinsame Speisen ist dafür ein wichtiger Akt. Im Speisesaal der Heimvolkshochschule wird zum Beispiel die Suppe in der Schüssel auf den Tisch gestellt. Man schenkt sich die Suppe gemeinsam ein und räumt nach dem Essen gemeinsam den Tisch ab.

Der Anbau ist freilich auch ein Zeichen dafür, dass die Bildungsstätte, die sich auf landwirtschaftliche Weiterbildungsangebote spezialisiert hat, seit ihrer Gründung im Jahr 1993 stetigen Zuwachs und Zulauf erfährt. Der alte Speisesaal ist zu klein geworden. Die Erweiterung folgt einer genaue Analyse, was nötig ist: „Mit dem neuen Speisesaal schaffen wir es, 85 Gäste parallel zu beköstigen, ohne die Essenszeiten staffeln zu müssen“, sagt Benthin.

Der Erweiterungsbau mit großer Mensa und moderner Küche, der bis Ende 2018 fertig werden soll, wird mit 200 000 Euro von der Europäischen Union und vom Land Brandenburg über das Leader-Programm gefördert. Weitere 250 000 Euro bringt der Trägerverein der Heimvolkshochschule aus eigener Kraft auf. Er vereint – aus ostdeutscher Sicht betrachtet – ungewöhnliche Partner. Beim Trägerverein ziehen zum Beispiel der Brandenburger Bauernverband und die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg an einem Strang.

Die Heimvolkshochschule ist dabei auch ein Bildungsort, an dem aktuelle Herausforderungen beim Thema Tierwohl und die Landwirtschaft in Zeiten des Klimawandels in den Blick genommen werden. Neben Seminaren stehen auch Dialogveranstaltungen beispielsweise zum Tierwohl mit Kritikern der aktuellen Landwirtschaft auf dem Programm. „Wir wollen den Rahmen und die Plattform für faire Diskussionen bieten“, sagt Benthin.

Und weil man auch aufpassen muss, dass man nicht immer nur meckert, hat er für die Nachwelt auf der Urkunde in der eingemauerten Schatulle noch einen Abschlusssatz hinterlassen: „Bei allen geschilderten Herausforderungen wollen wir nicht vergessen, dass wir diesen Grundstein in Frieden, Freiheit und Wohlstand legen dürfen!“

Geschichte des Standorts Am Standort befand sich Kunersdorf, ein Dorf, das im 15. Jahrhundert verschwand. Danach entstand die Försterei Kunersdorf. Das Forsthaus wurde 1725 gebaut und ist erhalten geblieben. 1973 übernahm die Nationale Volksarmee das Gelände und errichtete eine Ferieneinrichtung. Mit der Wiedervereinigung wurde das NVA-Vermögen Eigentum der Bundesrepublik. 1994 konnte der Trägerverein der Heimvolkshochschule Liegenschaft und Gebäude erwerben. Seitdem wurden alle Gebäude mit Hilfe des Landes und der EU umgebaut und saniert. 2009 kam ein Tagungshaus hinzu.

Von Jens Steglich